Sędzia, który kradł pendrive'y, usunięty z zawodu. Sąd Najwyższy wydał wyrok

Postępowanie przed sądem dyscyplinarnym toczyło się jednak wyjątkowo długo, niemal siedem lat. Powodem tak długiego rozpatrywania w drugiej instancji była m.in. epidemia koronawirusa, która utrudniła lub wstrzymała rozpoznawanie spraw w Sądzie Najwyższym, a następnie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące Izby Dyscyplinarnej – wyjaśnia Piotr Falkowski, zastępca rzecznika SN

Ostatecznie Izba Dyscyplinarna została zlikwidowana. W związku z tym sprawa sędziego trafiła do utworzonej w jej miejsce Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN. Należało wyznaczyć nowy skład sędziowski i postępowanie musiało rozpocząć się od nowa. Nie przyśpieszyło to jednak biegu procesu. W marcu 2023 r. obrońca sędziego wniósł o zawieszenie postępowania, z powodu złego stanu zdrowia podsądnego. W rezultacie SN zwrócił się o wydanie opinii biegłego. Sędzia miał stanąć przed sądem 22 lutego, jednak z uwagi na zły stan zdrowia rozprawa ta została odroczona.

Dlaczego decyzja o wydaleniu sędziego Roberta W. z zawodu nie uprawomocniła się aż do czwartku?

Sprawy nie udało się rozpoznać także w czerwcu. Aby ułatwić Robertowi W. obecność na tym terminie i, w konsekwencji, przyspieszyć tok procesu, Sąd Najwyższy postanowił odbyć rozprawę w formie wideokonferencji. Mimo to zabrakło przed sądem obwinionego sędziego. Jak informował wtedy jego obrońca rano, tuż przed rozprawą, sędzia trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Co istotne chociaż Robert W. został skazany prawomocnie wyrokiem karnym, to decyzja o wydaleniu go z zawodu nie uprawomocniła się aż do czwartku. Oznacza to, że przez ostatnie lata posiadał status sędziego i przysługujące mu uposażenie. Mimo, że nie orzekał, mężczyzna pobierał 50 proc. wynagrodzenia sędziego sądu apelacyjnego. To konsekwencja orzeczenia sądu dyscyplinarnego, który rozstrzygając o uchyleniu immunitetu i zawieszeniu sędziego, zdecydował o obniżeniu mu pensji o połowę.

Warto dodać, że w 2019 r. Robert W. otrzymał ponad 20 tys. zł nagrody jubileuszowej za 35-lat pracy zawodowej.