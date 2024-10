Raport NIK: Największy kryzys polskiego wymiaru sprawiedliwości od 1989 r.

NIK o polskich sądach. Przez dziesięć lat nie rozwiązano podstawowych problemów sądownictwa powszechnego

Jako podstawowe problemy wymiaru sprawiedliwości NIK wskazała przede wszystkim zbyt szeroką kognicję sądów, czyli zakres spraw, które do nich trafiają. Zwrócono też uwagę, że w badanym okresie do sądów wpłynęło np. 3 mln spraw związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność, a w samym 2023 r. było 100 tys. spraw związanych z kredytami frankowymi. Inne ważne problemy to braki kadrowe, nierównomierne obłożenie sędziów pracą, obciążanie ich obowiązkami niezwiązanymi z orzekaniem, a także niewystarczający stopień informatyzacji sądów oraz problemy z funkcjonowaniem instytucji biegłego.

Czytaj więcej Opinie Prawne Jan Skoumal: Czy Adam Bodnar depcze niezawisłość i powagę funkcji sędziego? Znamy plany Adama Bodnara i Donalda Tuska w sprawie tzw. neosędziów. Sędziowie będą korzyć się przed opinią publiczną, a władza ustawodawcza zdegraduje konkretnych, znanych z imienia i nazwiska przedstawicieli władzy sądowniczej. I to wszystko w Europie i w imię „przywracania praworządności”.

Według raportu żaden z tych problemów nie został rozwiązany w ciągu ostatniej dekady.



– Właściwie funkcjonujący system wymiaru sprawiedliwości jest fundamentem każdego demokratycznego państwa prawa. Bez niego ma zasady trójpodziału władzy. Musimy postawić pytanie: czy możemy liczyć, że nasza sprawa – cywilna, gospodarcza rodzinna lub karna, zostanie bez nieuzasadnionej zwłoki rozpoznana przez bezstronny i niezawisły sąd? – pytał retorycznie Marian Banaś, prezes NIK.

Coraz dłużej trzeba czekać na rozstrzygnięcie sprawy w sądzie

W okresie objętym badaniem średni czas postępowania wydłużył się o prawie dwa miesiące (z 4,1 do 5,9). Oznacza to wzrost o 44 proc. Jak jednak zwrócono uwagę, wynik ten znacznie zaniżają proste sprawy w postępowaniu elektronicznym upominawczym albo orzeczenia o charakterze technicznym. NIK krytykował MS za stosowanie zbyt ogólnych wskaźników w statystyce sądowej. Przykładowo za zakończoną uważano sprawę przekazaną do innego sądu albo taką, która prawomocnie skończyła się w I instancji (nawet jeśli realnie wciąż trwało postępowanie odwoławcze). Jeśli ograniczymy się jedynie do spraw procesowych w sądach rejonowych, wzrost jest znacznie wyższy – z 9,2 do 16,5 miesiąca (prawie 80 proc.). W sprawach gospodarczych wynosił on zaś ok. 60 proc. – z 11 do 17,7 miesięcy. Tylko w sprawach karnych czas postępowania utrzymuje się na mniej więcej stałym poziome (wzrost z 5 do 5,7 miesiąca).