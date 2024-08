Ryzykowne wytyczne Adama Bodnara. Czy wyroki SN będą podważane?

Wytyczne w tej sprawie wydał właśnie Prokurator Generalny, który jako jedyny z ramienia prokuratury upoważniony jest do składania tego nadzwyczajnego środka zaskarżenia.

Sąd Najwyższy i wytyczne Bodnara. Skarga nadzwyczajna nie trafi do Izby Kontroli Nadzwyczajnej?

— Aby zapewnić obywatelom wynikające z art. 45 konstytucji prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd powołany na mocy ustawy, skargi nadzwyczajne wnoszone do SN nie mogą być kierowane do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Należy je kierować odpowiednio do innych, właściwych ze względów na przedmiot sprawy Izb SN — zaleca Adam Bodnar.

Jak podkreśla, powodem są orzeczenia europejskich trybunałów, które stwierdzają, że sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej tworzą organ nie będący niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym ustawą. Chodzi m.in. o wyrok ETPCz z listopada 2023 r. w sprawie Lecha Wałęsy, z którego wynika, że sposób powoływania sędziów SN jest problemem systemowym związanym ze sposobem ukształtowania Krajowej Rady Sądownictwa i Polska musi ten problem rozwiązać.

Przypomnijmy, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej jako jedyna w SN składa się w całości z nowych sędziów, czyli tych powołanych przy udziale nowej Krajowej Rady Sądownictwa, kwestionowanej z uwagi na tryb jej utworzenia.