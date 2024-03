Sędzia wrócił do sądu, ale był nadal szykanowany przez byłego już prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego, członka neo-KRS. Decyzją Nawackiego został przeniesiony ze swojego macierzystego wydziału cywilnego do wydziału do wydziału rodzinnego, a także wysłany przymusowo na zaległy urlop. Ponieważ nie zgodził się z decyzją o przeniesieniu, wystąpił do sądu w Bydgoszczy, który w styczniu 2023 r. nakazał Nawackiemu przywrócenie Juszczyszyna do pracy w wydziale cywilnym. Prezes zignorował orzeczenie.

Sędzia Paweł Juszczyszyn wrócił do orzekania w macierzystym wydziale dopiero 1 grudnia 2023 r.

Sędzia Paweł Juszczyszyn wrócił do pracy. Chce rozliczenia prezesa Nawackiego Sędzia Paweł Juszczyszyn został przywrócony do pracy w wydziale cywilnym Sądu Rejonowego w Olsztynie. Zarządzenie w tej sprawie wydał prezes SR Maciej Nawacki, który od 10 miesięcy blokował sędziemu pracę w macierzystym wydziale.

Sędzia Krzysztof Krygielski w 2021 r. został odwołany przez Zbigniewa Ziobrę z funkcji wiceprezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie. Dzień wcześniej wydał zarządzenie o dopuszczeniu do pracy sędziego Pawła Juszczyszyna, które po kilku godzinach zostało uchylone przez prezesa Macieja Nawackiego.

Obecnie Krzysztof Krygielski jest przewodniczącym X Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Sędzia Katarzyna Zabuska orzeka w II Wydziale Karnym SR w Olsztynie. W 2020 r. podpisała, a następnie wycofała swoje poparcie dla sędziego Macieja Nawackiego do neo-KRS. W 2021 r. była wśród sędziów z całej Polski (podobnie jak Krygielski i Juszczyszyn), którzy podpisali apel z wezwaniem do pełnego wykonania orzeczeń TSUE i natychmiastowego zaprzestania działania Izby Dyscyplinarnej SN.