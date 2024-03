Więcej kontrowersji budzi stosowanie AI przy sporządzaniu uzasadnień wyroków.

– Nasza praca wymaga indywidualnego podejścia, więc wykorzystanie sztucznej inteligencji jest w niej ograniczone. Nikt nie chciałby chyba być sądzony przez AI, ale przez człowieka, który patrzy na sprawę wieloaspektowo – mówi sędzia Grzegorz Gała, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów Themis.

I dodaje, że większe pole do użycia narzędzi AI jest przy uzasadnieniach od strony prawnej. Byłyby one przydatne także w działalności sprawodawczo-biurowej – sporządzaniu stenogramów z rozpraw czy statystyk spraw.

– Generowanie uzasadnień przez sztuczną inteligencję może być niebezpieczne – z takiego dokumentu może nie wynikać, dlaczego sąd (a może AI?) nadał konkretnemu dowodowi walor wiarygodności i czemu konkretny fakt został udowodniony, a inny nie. Z tego wynikają trudności ze sporządzeniem środka odwoławczego – wskazuje adwokat Katarzyna Krzywicka.

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

Wojciech Klicki, prawnik Fundacji Panoptykon

Postulat, żeby sędziowie mieli zdalny dostęp do publicznych rejestrów, jak CEPiK, ZUS, NFZ itd., uważam za słuszny. Próba blokowania go z powodu ochrony prywatności byłaby anachronizmem i próbą cofnięcia się do ery sprzed komputerów. Sądy i tak mają dostęp do tych wszystkich informacji, tylko że muszą teraz o nie wnosić, ktoś ten wniosek rozpatruje, a to niepotrzebna strata czasu. Ważne, żeby postępowania sądowe toczyły się szybko. Dobrze, że w raporcie pomyślano też o rozliczalności – konieczność wskazania, w jakiej sprawie potrzebne są dane i kto się o nie zwrócił. Moim zdaniem jest to wystarczającą gwarancją. Nie widzę w tych propozycjach zagrożenia dla prywatności. Raport wygląda na próbę uporządkowania sytuacji w sądownictwie, jeśli chodzi o liczbę systemów, na których się pracuje. Obecnie jest bardzo wysoka, co jednak niczemu nie służy.