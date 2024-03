Czytaj więcej Sądy i trybunały Izba Dyscyplinarna odebrała immunitet sędziemu Józefowi Iwulskiemu Prezes Izby Pracy Sądu Najwyższego, Józef Iwulski, został pozbawiony immunitetu - zdecydowała w piątek Izba Dyscyplinarna. Jednocześnie zawieszono sędziego w czynnościach służbowych i obniżono jego wynagrodzenie o 25 procent.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Prezes Iwulski nie zamierza respektować orzeczenia Izby Dyscyplinarnej Uchylając w piątek immunitet sędziemu Józefowi Iwulskiemu Izba Dyscyplinarna SN zawiesiła go w czynnościach służbowych (i obniżyła wynagrodzenie o 25 proc.) i choć orzeczenie jest natychmiast wykonalne prezes Iwulski zamierza stawiać się w poniedziałek w SN i nadal wykonywać obowiązki prezesa.

Profesorowie prawa pracy: Józef Iwulski to wybitny sędzia

Sylwetkę sędziego na łamach „Rzeczpospolitej” opisał w lipcu 2018 roku Mateusz Rzemek.



Jak możemy przeczytać w artykule, Józef Iwulski, rocznik 1952, urodził się we Wrocławiu i na tamtejszym uniwersytecie w 1976 r. ukończył studia prawnicze. Choć proponowano mu asystenturę, wybrał aplikację sądową. Po złożeniu ślubowania sędziowskiego przeniósł się do Krakowa, gdzie od 1978 r. orzekał w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza i dla Krakowa-Krowodrzy w sprawach rodzinnych, karnych i cywilnych oraz pełnił funkcję przewodniczącego wydziału cywilnego. W latach 1980–1981 był wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność". Brał czynny udział w pracach Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „Solidarności". W 1986 r. awansował do sądu wojewódzkiego, aby cztery lata później znaleźć się w Sądzie Najwyższym, w którym orzeka od 1 lipca 1990 r. Był wówczas najmłodszym sędzią.

– Razem z sędzią Józefem Iwulskim weszliśmy do nowo ukształtowanego Sądu Najwyższego – wspominał prof. Walerian Sanetra, prezes Izby Pracy SN w stanie spoczynku. – To jest świetny prawnik i jeden z najwybitniejszych sędziów SN orzekających po 1990 r. Świadczą o tym tysiące spraw, w których rozstrzygał spory. Bo znaczenie i rolę sędziego wyznaczają nie tylko te orzeczenia, z którymi wszyscy się zgadzają, ale szczególnie te, w których proponuje inny sposób patrzenia na pewne sprawy. Początkowo mogły budzić sprzeciw innych sędziów, jednak po latach te rozstrzygnięcia dowodziły swojej słuszności — dodał.

– To jest wybitny sędzia – potwierdzał prof. Ludwik Florek, kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej UW.

W latach 1994–2002 Iwulski był członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, a od 1998 r. jej wiceprzewodniczącym. W 2002 r. został odznaczony przez Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.