Nie ma zgody opozycji na plan Bodnara

Na przedstawione reformy nie godzi się jednak opozycja, której poparcie będzie niezbędne do zmiany konstytucji.

– To, co przedstawił minister Bodnar, jest zamachem na Trybunał. Klub PiS tych zmian na pewno nie poprze. Nie widzę też pola do ewentualnych rozmów z rządem o zmianie konstytucji. Z ludźmi, którzy łamią konstytucję, nie siada się do stołu – mówi Michał Wójcik, poseł Suwerennej Polski w klubie PiS.

Plan reform skrytykował też Krzysztof Bosak, lider Konfederacji. – Nie poprzemy tych zmian. Propozycje ministra Bodnara nie rozwiążą żadnych problemów. To bardzo radykalne pomysły, które tylko zaostrzą konflikt. Są jak kanister benzyny, który rząd chce dolać do ogniska. My w tej sprawie chcemy kompromisu – mówi.