Sędzia Igor Tuleya to symbol walki o praworządność. Został za to zawieszony, nie mógł orzekać przez ponad 700 dni. Po przywróceniu przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej SN w listopadzie 2022 r. wrócił na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie, na które powołał go 18 marca 2010 prezydent Lech Kaczyński. Orzeka w VIII Wydziale Karnym tego sądu.



W rozmowie z TOK FM sędzia Tuleya przyznał, że w ciągu ostatnich dwóch nastąpiło duże przyspieszenie w przywracaniu w Polsce praworządności, ale dotyczy to przede wszystkim prokuratury.

- W Sądzie Okręgowym, w którym pracuję, wśród sędziów widać zniecierpliwienie, że niewiele się zmienia, że te zmiany nie idą szybciej. Myślę, że nie jestem jakimś raptusem, ale takich głosów jak mój jest znacznie więcej - mówi Tuleya.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Sędzia Igor Tuleya otrzyma międzynarodową nagrodę Sędzia Igor Tuleya otrzyma nagrodę "Global Jurist of the Year". Przyznało ją Centrum Międzynarodowych Praw Człowieka (CIHR) w Chicago - poinformowało Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", którego Tuleya jest członkiem.

Jego zdaniem efektem powolnego tempa zmian są uchwały w sprawie wymiany prezesów podejmowane przez sędziów. Ostatnio taką uchwałę podjęli orzecznicy z okręgu w Gorzowie Wielkopolskim. Sędziowie z okręgu warszawskiego chcą zrobić to samo.