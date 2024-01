Reset Konstytucji szansą na powrót do normalności. Kto jest za, a kto przeciw

Powiedzieli „Rzeczpospolitej”

Jarosław Onyszczuk, prokurator ze stowarzyszenia Lex Super Omnia

Każda zmiana konstytucji powinna być rozważana, gdy zaistnieją merytoryczne potrzeby, a nie dla zażegnywania sporów politycznych. Praworządności nie da się zadekretować ani uzgodnić przy zielonym stoliku. Aktualna sytuacja może skłaniać do decyzji legalizujących stan rzeczy w wymiarze sprawiedliwości, jednak tego rodzaju podejście oceniałbym krytycznie. Nie można przejść do porządku nad tymi wszystkimi działaniami, które szkodziły sądownictwu. Konieczne jest podjęcie działań zarówno ustawodawczych, jak i organizacyjnych, które przywrócą zasady demokratycznego państwa prawnego i usuną skutki działań podejmowanych w latach 2016–2023.

prof. Maciej Serowaniec , konstytucjonalista z UMK w Toruniu

Skrócenie kadencji i wybór nowych członków TK czy KRS wymagałyby zmiany konstytucji. Nawet gdyby udało się zebrać niezbędną do tego kwalifikowaną większość parlamentarzystów – co dziś jest wątpliwe – to nie byłoby to idealne rozwiązanie. Bo np. dla sędziów TK przewidziano dziewięcioletnią kadencję po to, by uniezależnić Trybunał od zmian politycznych następujących w krótszych okresach, np. czteroletniej kadencji Sejmu. Gdyby nawet po takiej jednorazowej ustawie konstytucyjnej wybrano nowe składy różnych gremiów, to istniałoby ryzyko, że odpowiadałyby one woli tylko obecnej większości sejmowej.

Wiesław Kozielewicz, sędzia SN, prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej