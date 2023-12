Specjalizacja powinna objąć również sądy karne. W szczególności w zakresie spraw karnych gospodarczych, w których sędziom – niekiedy dramatycznie – brakuje wiedzy. Nie ma możliwości, aby ten sam sędzia wydał sprawiedliwy wyrok najpierw w sprawie spowodowania wypadku komunikacyjnego, później w sprawie o zabójstwo, a na końcu rozsądził karuzelę VATowską.

4. Ograniczenie ilości spraw kierowanych do sądów.

W zasadzie to nie jeden postulat, a kilka pod jednym hasłem. Nie będzie lepszego sądownictwa w sytuacji, gdy jeden sędzia ma do rozstrzygnięcia 500 spraw. Jest to ilość przekraczająca możliwości ludzkiej percepcji i choćby nie wiadomo jak człowiek był mądry i pracowity, to nie jest w stanie choćby pobieżnie zapoznać się, przeanalizować i wyciągnąć wnioski z tak wielkiej ilości informacji. Ilość spraw do rozstrzygnięcia przez jednego sędziego zależy wyłącznie od ilości sędziów i ilości spraw. Ponieważ zwiększenie ilości sędziów jest możliwe jedynie w średnim i długim terminie oraz wiąże się z rozwojem infrastruktury jak chociażby pomieszczeń do pracy, to zmniejszenie ilości spraw jest w kilku aspektach możliwe w krótszym terminie.

Niezrozumiałe pozostaje dlaczego rozwód możliwy jest wyłącznie w drodze wyroku i to wydanego przez sąd okręgowy zajmujący się z natury rzeczy sprawami poważnego kalibru. O ile jeszcze 50 lat temu rozwód był wydarzeniem, o którym było głośno w bliższym i dalszym otoczeniu zainteresowanych, o tyle dziś bardzo spowszedniał. Skoro więc dwoje dorosłych ludzi postanowiło zakończyć swój związek i ustaliło między sobą wszystkie warunki jego zakończenia, to dlaczego nie mogą tego uczynić poprzez złożenie oświadczeń woli u notariusza. Angażowanie „na siłę” sądu naprawdę nie zwiększa trwałości więzów małżeńskich. Obciąża za to sędziów pracą, którą mogliby skierować bardziej optymalnie. Biorąc pod uwagę, że rozwody bez orzekania o winie stanowią ponad 75% całości, to wprowadzenie możliwości rozwiązania małżeństwa bez każdorazowego angażowania sądów pozwoli istotnie zwiększyć zasoby sędziów i wykorzystać je mądrzej.

Druga kwestia to ograniczenie sporów bagatelnych. Tam gdzie sędzia rozstrzyga czyjąś sprawę