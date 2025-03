Pierwotnie – według prokuratury – było to 4 mln 990 tys. zł. Jednak, jak się dowiadujemy, kwotę zwiększono o 232 tys. zł.

„W ostatnim czasie trwania śledztwa dokonano zmian zarzutów stawianych podejrzanym, w tym Włodzimierzowi K. Dokonane zmiany odnoszą się do wartości korzyści majątkowej przyjętej przez ww. i współdziałające z nim osoby, która ostatecznie wynosi 5 242 311,52 zł” – podaje nam prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej. Zarzut przyjęcia tej kwoty mają i Baniak, i Karpiński. Podliczono bowiem procent od kontraktów śmieciowych, który wyniósł blisko 600 mln zł – wynika z informacji „Rz”. Przyszłe łapówki miały być ukryte w fakturach obejmujących fikcyjne usługi gotowości do wynajmu maszyn do utylizacji śmieci, grupa odbierała je w transzach podczas spotkań towarzyskich w torbach prezentowych np. na wino.

Czy są dowody winy byłych ministrów? Jak oceni je sąd?

Udowodnienie Karpińskiemu winy przed sądem może być trudne. Zdaniem prof. Michała Królikowskiego, jego obrońcy, w materiałach prokuratury nie ma dowodu, że pieniądze z łapówek trafiły do niego. Gotówki nie znalazło ani u Baniaka, ani u Karpińskiego CBA. Przedsiębiorca – Artur P., były już prezes spółki FBSerwis, potwierdził, że płacił łapówki obciążające Rafała Baniaka i Karpińskiego, zeznania złożyli też Waldemar K. i Karolina K. Z zeznań wynika, że to Baniak powoływał się na wpływy i znajomości u Karpińskiego. – Mój klient nie wyraził zgody, by pan Rafał Baniak powoływał się na takie wpływy. Nie ma też wiedzy, by taka sytuacja miała miejsce – dodaje mec. Królikowski. Jest też sporo wątpliwości.

Uwolnienie rynku śmieciowego w Warszawie, który dopuszczał wejście prywatnych firm na obsługę i przetwarzania śmieci w stolicy, było wiedzą powszechną, jej zasady przygotowywał zespół urzędników i pracowników miejskiej spółki. Przetargi były jawne, wygrała zawsze najniższa cena, nie zawsze FBSerwis. – Jaki sens uzasadniałby dawanie łapówek de facto za nic? – pyta mec. Królikowski. Dwa lata temu Onet opisał, że kluczowy świadek prokuratury Karolina K. zaczęła działać na zlecenie CBA, kiedy złapano ją na przestępstwach podatkowych. Miała pójść na współpracę i nagrywać spotkania, na których jako pośredniczka między firmami śmieciowymi a Baniakiem przekazywała mu środki. – Kwestia wiarygodności tej podejrzanej budzi wątpliwości – stwierdza mec. Królikowski. M.in. nie wydaje się prawdziwa teza, że miała ona sieć gabinetów stomatologicznych w Holandii. A śledczy tego nie zweryfikowali.

Kto był odbiorcą wielomilionowej łapówki? Obrońca: Inne osoby niż Włodzimierz Karpiński

Artur P., były już prezes spółki FBSerwis, w śledztwie potwierdził, że płacił łapówki. Sam Baniak w śledztwie milczy, nie przyznał się do zarzutu kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, powoływania się na wpływy i prania brudnych pieniędzy. Nie zdecydował się jednak dobrowolnie poddać karze. Jaką postawę zajmie przed sądem podczas procesu?