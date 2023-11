O wyjście z aresztu walczył obrońca Włodzimierza Karpińskiego prof. Michał Królikowski. Twierdził on, że skoro Karpiński wyraził zgodę na objęcie mandatu do PE po Krzysztofie Hetmanie dalsze przetrzymywanie go areszcie to naruszenie immunitetu i bezprawne pozbawienie wolności. Pojawiły się wątpliwości bo immunitet europarlamentarny oparty jest na prawie belgijskim i dotyczy wyłącznie spraw związanych z aktywnością w Parlamencie Europejskim, a nie prywatnych spraw karnych posła.

Karpiński czwarty na liście

Włodzimierz Karpiński objął mandat po Krzysztofie Hetmanie z PSL, który zmienił PE na Sejm. Następna w kolejności posłanka Joanna Mucha mandatu do europarlamentu po Hetmanie nie wzięła a poseł Riad Haidar zmarł w maju. Czwarty na liście wyborczej w 2019 r. był Włodzimierz Karpiński.