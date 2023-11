Śledztwo w sprawie Włodzimierza Karpińskiego. Dowód, który zniknął

Wersję potwierdzamy w otoczeniu Karpińskiego. Miał on zgubić prywatny telefon, przechodząc 1 lutego między Biurem Informatyki a swoim gabinetem. Do dziś go nie odnaleziono.

Sam Karpiński został zatrzymany trzy tygodnie później, 27 lutego, a sprawa telefonu może go obciążać. Dlaczego?

„Z zapisów billingu pozyskanego 27 lutego 2023 r. wynika, że aparat telefoniczny przestał być aktywny bezpośrednio przed spotkaniem z funkcjonariuszami CBA, a Karpiński nie wystąpił o duplikat karty sim” – twierdzi prokuratura. Co ważne, 1 lutego – przy przeszukaniu – Karpiński nie wspomniał, że prywatny telefon zgubił.

Dochodzenie w sprawie Włodzimierza Karpińskiego. Dysk nagle odnaleziony

Nieoczekiwanie 20 czerwca, a więc cztery miesiące później, dysk ze skopiowaną zawartością obu telefonów komórkowych Karpińskiego jego obrońcy przedkładają na posiedzeniu Sądu Okręgowego w Katowicach (badał kwestię przedłużenia aresztu). Według naszych nieoficjalnych informacji dysk, na zlecenie obrony, wcześniej został poddany analizie przez firmę z zakresu informatyki śledczej. Biegły miał orzec, że dysk nie zawiera „śladów ingerencji, usuwania danych” (całość badania ma być nagrywana), a obrona wskazała, że w telefonach nie ma nic, co obciąża Karpińskiego. Na tej podstawie sąd zamienia mu areszt na 800 tys. zł poręczenia. Po zażaleniu prokuratury decyzję uchyla sąd apelacyjny.

Czytaj więcej Polityka Prokuratura uchyla areszt Włodzimierzowi Karpińskiemu. Bo został europosłem i ma immunitet Śląski wydział Prokuratury Krajowej zdecydował się właśnie uchylić tymczasowe aresztowanie jakie od końca lutego stosowały sądy na wnioski prokuratury wobec Włodzimierza Karpińskiego, podejrzanego o przestępstwa korupcyjne.

Według nieoficjalnych informacji „Rz” odnaleziony dysk przedłożony sądowi nie zawierał całej – pełnej kopii danych z telefonu – tak stwierdził biegły, który go zbadał na zlecenie prokuratury (notabene śledczy dysponują telefoniczną korespondencją między Baniakiem a Karpińskim z telefonu tego pierwszego).