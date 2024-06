Przypomnijmy: Włodzimierz Karpiński został tymczasowo aresztowany w lutym 2023 r. po tym, jak prokuratura prowadząca postępowanie w sprawie tzw. afery śmieciowej w stolicy, postawiła mu zarzuty przyjęcia łapówek na łączną kwotę pięciu milionów zł. Proceder miał trwać, gdy Karpiński był prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, a następnie sekretarzem m.st. Warszawy. Podejrzany konsekwentnie nie przyznaje się do winy, a jego pełnomocnik zapewnia, że do tej pory nie widział żadnego dowodu, który by potwierdził hipotezę prokuratury.

Dlaczego Włodzimierz Karpiński trafił do aresztu, a potem z niego wyszedł?

W listopadzie ub. roku opuścił on areszt ponieważ objął zwolnione przez Krzysztofa Hetmana z PSL, który dostał się do Sejmu, miejsce w europarlamencie. Co prawda Karpiński uzyskał dopiero czwarty wynik w wyborach w 2019 r., jednak druga w kolejności Joanna Mucha z Polski 2050 również dostała się jesienią do Sejmu, a następny w kolejności pod względem liczby uzyskanych głosów Riad Haidar zmarł w maju 2023 r.

Co prawda prokuratura mogła wystąpić do PE z wnioskiem o uchylenie immunitetu Karpińskiemu, ale inicjowanie tej długotrwałej procedury w związku ze zbliżającym się końcem kadencji mijało się z celem. W ostatnich wyborach Karpiński nie ubiegał się o reelekcję, co oznacza, przestanie go chronić immunitet. Podobnie jak to ma miejsce w przypadku polskich regulacji, Regulamin Parlamentu Europejskiego w art. 4 ust. 2 określa, że posłowie pełnią swoje funkcje do chwili otwarcia pierwszego posiedzenia parlamentu po wyborach. A to ma nastąpić 16 lipca

Ekspert: W sprawie Karpińskiego prokuratura musiałaby ponowić wniosek o tymczasowe aresztowanie

Jak tłumaczy dr Paweł Czarnecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, by można było znów zastosować środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania (TA) wobec osoby, którą przestanie chronić immunitet, prokuratora musi wystąpić do sądu z kolejnym wnioskiem.