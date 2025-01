Za to nieco rzadziej zdarzają się oszustwa wobec seniorów. Wykazują większą ostrożność

Jeszcze w 2020 r. liczba oszustw kryminalnych sięgała 26,5 tys. (był to roku wybuchu pandemii), w następnym wzrosła do 32,6 tys. Potem był wzrost i spadek o ok. 700 przypadków.

Aż w ubiegłym roku przybyło ponad 2 tys. więcej takich przestępstw niż w 2023 r. Kryje się za nimi cała gama oszustw – od opartych na modyfikacjach „na wnuczka” po cyberoszustwa.

Co istotne, choć nieznacznie, to spadła liczba oszustw „na wnuczka” w czystej postaci, których ofiarami padają wiekowi seniorzy.

W ubiegłym roku doszło do 3825 oszustw „na wnuczka” – to o 23 mniej, a dotknęły 4183 pokrzywdzonych – czyli o 72 mniej. Większa jest skala strat – na 156 mln zł.