– Zachodzi bowiem uzasadniona obawa ucieczki bądź ukrywania się i utrudniania w ten sposób postępowania związanego z wydaniem podejrzanego władzom Stanów Zjednoczonych Ameryki – mówi „Rzeczpospolitej” sędzia Anna Ptaszek. – Nadto za zastosowaniem tego środka przemawiała grożąca surowa kara za tego typu czyn na terenie zarówno USA, jak i Polski – wskazuje.

Z giełdy kryptowalut WEX zarządzanej przez Dmitrija V. miało zniknąć ok. 450 mln dol. A on sam (jak w 2021 r. pisała „Gazeta Wyborcza”) był związany „z ludźmi Kremla, którzy za pomocą WEX prali pieniądze i finansowali napaść na Ukrainę”. BBC informowała wtedy, że za zniknięciem środków z giełdy kryptowalut może stać rosyjskie FSB.

Dmitrija V., ściganego czerwoną notą Interpolu, chciały władze Kazachstanu

Obecne zatrzymanie V. w Polsce jest drugim w ostatnich latach. Pierwsze miało miejsce w 2021 r. na lotnisku w Warszawie, gdzie zatrzymali go funkcjonariusze Straży Granicznej (był poszukiwany od 2019 r. przez władze Kazachstanu za oszustwa związane z giełdą kryptowalut). Wtedy również trafił on do polskiego aresztu (jego obrońca wnosił o uchylenie i oferował 4 mln zł poręczenia), lecz po 47 dniach go opuścił. „Rzeczpospolita” dowiedziała się, co było powodem.

Okazuje się, że sąd okręgowy stwierdził wówczas, że wydanie mężczyzny poszukiwanego tzw. czerwoną notą Interpolu jest „prawnie niedopuszczalne”. - Podstawą orzeczenia było wówczas stwierdzenie negatywnych przesłanek z art. 604 § 1 pkt 5 i 7 kodeksu postępowania karnego – wyjaśnia nam sędzia Ptaszek.

To przepis, który mówi, że nie można wydać poszukiwanego, jeżeli byłoby to sprzeczne z polskim prawem i jeżeli zachodzi obawa, że w państwie żądającym wydania może dojść do „naruszenia wolności i praw” takiej osoby. Teraz o ekstradycję Dmitrija V. domagają się Stany Zjednoczone, takiego zagrożenia więc nie ma.