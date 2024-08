Młodzi innowatorzy nie muszą wymyślać koła na nowo

Jako założyciel fundacji współpracującej z innowatorami i spółkami tworzonymi przez osoby poniżej 30. roku życia mogę potwierdzić, że młodzi ludzie potrzebują przede wszystkim mentoringu i wsparcia doradczego. Ważne jest, aby pokazać im, jak wdrażać innowacje w interesujących ich branżach i – poprzez skuteczny networking – otworzyć przed nimi odpowiednie drzwi. Często nie ma potrzeby, żeby popełniali błędy, które są już dobrze znane z literatury, ale oni sami o tym nie wiedzieli. Błędów można uniknąć, zapewniając im opiekę mentorów czy doradców. Chociaż nauka na tych własnych jest czasami przydatna, unikanie niektórych z nich może znacznie skrócić drogę do sukcesu. Dobry mentoring może zaś zwiększyć tempo wdrażania pomysłów nawet kilkukrotnie, a czasem przeważyć o tym, czy odniesie się sukces. Jeśli chodzi o brak funduszy, to moim zdaniem pieniądze są dostępne. Jeżeli cała strategia komercjalizacji jest dobrze zaplanowana, zdobycie finansowania na polskim rynku jest możliwe. Problem w tym, że fundusze otrzymuje niewiele spółek, bo niewiele z nich spełnia wysokie standardy inkubacyjne. Kiedy pytam założycieli firm, co było dla nich najtrudniejsze przy ich zakładaniu, rzadko wskazują na uzyskanie początkowego finansowania. Nie zawsze trzeba od razu planować inwestycje za dwa miliony, ważne jest podejście iteracyjne. Można zacząć od realizacji pierwszego etapu za 20 tysięcy – a jeśli to się powiedzie i wypełni wyznaczone kamienie milowe – zrealizować kolejne za 200 tysięcy, i tak dalej. Pracując etapami, finanse nie są największym problemem. Kluczowe staje się osiąganie planowanych rezultatów, co otwiera możliwości do uzyskania większych środków.

A jak rozpoznać, czy dany pomysł innowator ma szansę przekuć w realny rynkowy sukces? Decydują czynniki, które da się uchwycić w przysłowiowych tabelach, czy ważna jest też rynkowa intuicja?

Z uwagi na charakter naszej fundacji, nie jest najważniejsze, aby pierwsza spółka okazała się przysłowiowym jednorożcem i odniosła spektakularny sukces rynkowy. W naszym przypadku sam pomysł czy początkowy potencjał biznesowy – choć ważny – nie jest stawiany na piedestale. Dla nas najważniejszy jest sam founder oraz to, że dzięki Fundacji młodzi ludzie podejmują ryzyko i wchodzą w iteracyjny proces budowania własnego biznesu. Szukamy młodych, którzy cechują się determinacją i którzy mają umiejętność „obudowywania się” ludźmi wokół. To kluczowe cechy w procesie komercjalizacji i budowania zespołów start-upowych. Mieliśmy już przypadki, że młodzi ludzie, z którymi współpracowaliśmy w ramach naszych programów, za niewielkie pieniądze sprzedawali branżowym inwestorom swoje rozwiązania. Teraz tworzą już kolejną spółkę, z większym prawdopodobieństwem na odniesienie sukcesu rynkowego. Oczywiście, i w przypadku tej pierwszej staramy się im pomóc na tyle, żeby również ona odniosła biznesowy sukces, osiągnęła break even point czy po prostu zwrot inwestycyjny. Ale nie jest dla nas kluczowe, aby wyceniona została ona na zawrotne kwoty. Zatem to nie sam pomysł jest dla nas najważniejszy, ale przede wszystkim szanse na jego komercjalizację i kreacja ludzi, którzy będą tworzyć dochodowe start-upy w kolejnych iteracjach. Nie specjalizujemy się we wszystkich branżach, dlatego do oceny pomysłów podchodzimy bardzo pragmatycznie. Niekiedy te, które początkowo mogą wydawać się bezsensowne, potrafią ewoluować w coś niesamowitego. Przykładem może być InPost, którego założyciel – mimo sceptycyzmu wielu – odpowiedział na realną potrzebę ludzi zirytowanych tym, że kurierzy dostarczają przesyłki, gdy ci są w pracy i nie mogą ich odebrać. Mimo początkowych wątpliwości wielu osób obecnie mało kto kwestionuje, że Rafał Brzoska odniósł sukces. Choć eksperci i inwestorzy często starają się tworzyć modele i przewidywać, ostatecznie to rynek i founder – a nie chłodna kalkulacja czy wskaźniki – decydują o powodzeniu przedsięwzięcia.