Sprawa wypłaty pieniędzy dla PiS. Bez decyzji, PKW nadal w rozkroku

Od tygodni trwa pat w sprawie wypłaty milionowych środków z dotacji dla PiS, który rozpoczął się od uchylenia przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej SN uchwały PKW odrzucającej sprawozdanie komitetu wyborczego. W kolejnej uchwale z grudnia ubiegłego roku komisja sprawozdanie to przyjęła, oświadczając, że nie przesądza przy tym, czy rozstrzygnięcie organu, na podstawie którego została wydana uchwała, jest rozstrzygnięciem sądu. Minister finansów, który odpowiada za wypłatę dotacji, stwierdził, że uchwała ta jest wewnętrznie sprzeczna i zwrócił się do PKW o jej wykładnię. Do dziś jednak, mimo podania podstawy prawnej swojej prośby, takiej wykładni nie otrzymał. Przewodniczący komisji, sędzia Sylwester Marciniak, w odpowiedzi poprosił o wskazanie podstawy prawnej takiego żądania.

Minister podaje podstawę prawną. Nadal bez porozumienia w PKW

I taką podstawę od ministra otrzymał. Szef MF stwierdził, że jego prośba wynika z art. 161 § 1 w zw. art. 160 § pkt 1 kodeksu wyborczego, które to przepisy nakładają na PKW obowiązek sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego i wyposażają ten organ w uprawnienie do wydawania wyjaśnień m.in. dla organów administracji rządowej. Minister przekonywał też, że jest to konstytucyjny obowiązek PKW wynikający z zasad zaufania do państwa i prawa, zasady rzetelności i sprawności działania władz publicznych, zasady legalizmu oraz współpracy organów administracji przy realizacji zadań publicznych.