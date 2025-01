Kolejny sukces PiS w sprawie finansowania. Sąd Najwyższy uchylił uchwałę PKW

Decyzję tę Sąd Najwyższy, a właściwie kwestionowana przez wielu Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych podjęła w siedmioosobowym składzie podczas niejawnego posiedzenia.

Sąd Najwyższy orzekł w sprawie subwencji PiS. Czy partia dostanie pieniądze?

Co oznacza to orzeczenie? Zacznijmy od stawki, która jest niebagatelna. W związku z wykrytymi przez PKW naruszeniami prowadzenia kampanii wyborczej do parlamentu, PiS grozi utrata prawa do subwencji na trzy lata. Roczna subwencja przysługująca tej partii wynosi prawie 26 mln zł. Odrzucenie sprawozdania finansowego oznaczałoby więc stratę przez ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego blisko 78 mln zł.

Zgodnie z kodeksem wyborczym wtorkowa decyzja SN jest ostateczna. Co więcej, po uznaniu skargi przez sąd Państwowa Komisja Wyborcza ma niezwłocznie postanowić o przyjęciu sprawozdania partii, co jest sygnałem dla ministra finansów do wypłaty subwencji. Nie jest jednak pewne, że pieniądze te na konto PiS trafią.

Orzeczenie SN nie jest bowiem niespodzianką i to już druga decyzją w sprawie finansowania PiS w ostatnim czasie. W grudniu Izba Kontroli Nadzwyczajnej uchyliła sierpniową uchwałę PKW o odrzuceniu sprawozdania komitetu wyborczego PiS. W tamtej sprawie komisja wyborcza badała wydatki PiS przy wyborach i stwierdziła naruszenie zasad prowadzenia kampanii wyborczej. O jakie naruszenia chodziło? Mowa o agitacji wyborczej podczas dwóch pikników wojskowych, prowadzenie działań wpisujących się w kampanię wyborczą przez osoby zatrudnione w Rządowym Centrum Legislacji oraz spot reklamowy resortu sprawiedliwości uznany przez PKW za zachęcający do głosowania na PiS.