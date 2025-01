Czy minister finansów powinien wypłacić dotację PiS-owi? Znamy wyjaśnienia PKW

Minister podaje podstawę prawną. PKW nadal w rozkroku

I taką podstawę od ministra otrzymał. Szef MF stwierdził, że jego prośba wynika z art. 161 § 1 w zw. art. 160 § pkt 1 kodeksu wyborczego, które to przepisy nakładają na PKW obowiązek sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego i wyposażają ten organ w uprawnienie do wydawania wyjaśnień m.in. dla organów administracji rządowej. Minister przekonywał też, że jest to konstytucyjny obowiązek PKW wynikający z zasad zaufania do państwa i prawa, zasady rzetelności i sprawności działania władz publicznych, zasady legalizmu oraz współpracy organów administracji przy realizacji zadań publicznych.

Wyjaśnienia uchwały minister może oczekiwać już w poniedziałek. Nie jest jednak pewne, czy doprowadzą one do rychłego zakończenia tego prawniczego ping-ponga.