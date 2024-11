Zmiany w Funduszu Sprawiedliwości. Koniec dotacji bez konkursów

Ale to nie wszystko. Jak pisaliśmy w Rzeczpospolitej samo dodanie § 11 w takim brzmieniu było niezgodne z konstytucją, ponieważ stanowiło przekroczenie delegacji ustawowej. Art. 43 § 9 kodeksu karnego wykonawczego, stanowi, że powierzenie realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert. A to oznacza, że Zbigniew Ziobro nie mógł wydać rozporządzenia, które pozwalało na przyznanie dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych.

Większa transparentność

Nowe przepisy wprowadzają m.in. wymóg uszczegółowienia treści ogłoszenia o konkursie i ofertach, precyzyjne zasady powoływania komisji konkursowych, szczegółowe kryteria oceny ofert, a także obowiązek publikowania wyników konkursu ofert oraz kwot przyznawanych poszczególnym podmiotom.

- Dysponent środków będzie zobowiązany jasno określić cele zadania, grupę odbiorców i zasady jego realizacji. Nie będzie możliwości odmowy przyznania dotacji, która została zaproponowana przez komisję konkursową, ani możliwości unieważnienia konkursu bez podania przyczyny – informują przedstawiciele MS, którzy dodają, że celem zmian jest również ograniczenie dowolności decyzji i zlikwidowanie możliwości przyznawania zadań bez konkursu w trybie pozaofertowym.

Jak zapewnia MS, celem zmian jest zwiększenie przejrzystości oraz ograniczenie dowolności w zarządzaniu środkami Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Ma to zapobiegać wykorzystywaniu funduszy przeznaczonych dla osób potrzebujących wsparcia do celów politycznych, takich jak wpływanie na wyniki wyborów czy wspieranie konkretnych polityków.

– Zależy mi na tym, żeby skupić się na dwóch celach Funduszu: pomaganiu osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i ich osobom najbliższym oraz pomaganiu osobom znajdującym się w zakładach karnych i opuszczającym je. Natomiast cel „przeciwdziałanie przestępczości” nie powinien być realizowany z pieniędzy Funduszu w takiej formule, jaką przyjmował w ostatnich latach. Stał się workiem bez dna, do którego wrzucano różne dotacje i wydatki – oceniła w jednym z wywiadów wiceszefowa resortu sprawiedliwości.