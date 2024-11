Swoją karierę polityczną rozpoczął jeszcze w latach PRL. Należał do Związku Młodzieży Wiejskiej, Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, a także do PZPR. Po raz pierwszy do Sejmu kandydował (bez powodzenia) już w wolnej Polsce — w 1991 r. W następnych latach założył Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona i zasłynął przede wszystkim z akcji blokowania dróg i nawoływania do niespłacania kredytów. Z czasem związek przerodził się w partię polityczną, a Lepper wystartował w wyborach prezydenckich.

W lipcu 2007 r. rozpoczęła się tzw. afera gruntowa. Używając prowokacji i podstawionych agentów działających pod przykrywką, Centralne Biuro Antykorupcyjne, kierowane przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, chciało go skorumpować i liczyło, że łapówka trafi do lidera Samoobrony, a zarazem wicepremiera, co umożliwić miało zatrzymanie go na gorącym uczynku. Akcja się nie powiodła, prawdopodobnie doszło do przecieku. Za nadużycia przy tej akcji Kamiński i Wąsik usłyszeli wyroki.

Andrzej Lepper został znaleziony martwy w swoim biurze 5 sierpnia 2011 r. Śledztwo nie wykazało żadnych działań osób trzecich i w październiku 2012 r. zostało umorzone. Uznano, że przytłoczony długami i ciągnącymi się procesami polityk powiesił się w warszawskiej siedzibie Samoobrony. Okoliczności śmierci Leppera wciąż budzą jednak kontrowersje w środowisku jego partii i związku.