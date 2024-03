Puma przegrała przed unijnym sądem. Zdecydowały buty Rihanny na Instagramie

Puma zaskarżyła do sądu decyzję Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który na wniosek holenderskiej spółki unieważnił prawo do wspólnotowego wzoru butów sportowych, który zarejestrowano na rzecz Pumy w sierpniu 2016 r.



W uzasadnieniu swojej decyzji EUIPO wskazało, że Robyn Rihanna Fenty (znana jako Rihanna) nosiła buty przedstawiające wcześniejszy wzór o tych samym cechach co wzór zarejestrowany, i to dwanaście miesięcy przed dokonaniem zgłoszenia do rejestracji. W tych okolicznościach EUIPO uznało, że wspomniany wcześniejszy wzór został udostępniony, co uzasadnia unieważnienie prawa do zarejestrowanego wzoru.

Na poparcie wniosku o unieważnienie prawa do znaku holenderska spółka przedstawiła m.in. wizerunki zaczerpnięte z konta Instagram „badgalriri” datowane na połowę grudnia 2014 r., a odnoszące się do powołania Rihanny na nową dyrektorkę artystyczną Pumy. Wizerunki te ukazują Rihannę w białych butach sportowych z grubą czarną podeszwą.



Sąd UE potwierdził ocenę EUIPO, zgodnie z którą wspomniane wizerunki wystarczają do wykazania ujawnienia wcześniejszego wzoru i że środowiska wyspecjalizowane w danej branży mogły wiedzieć o tym ujawnieniu. W tym względzie stwierdził, że wizerunki zaczerpnięte z konta Instagram „badgalriri”, rozpowszechnione w grudniu 2014 r., pozwalają na zidentyfikowanie, gołym okiem lub za pomocą powiększenia tych fotografii, wszystkich istotnych cech wcześniejszego wzoru.

Sąd nie podzielił argumentów firma Puma, zgodnie z którymi nikogo nie interesowały buty Rihanny w grudniu 2014 r., a zatem nikt nie dostrzegł wcześniejszego wzoru. Jak bowiem zauważono, w grudniu 2014 r. Rihanna była gwiazdą pop znaną na całym świecie. Oznacza to, że „jej fani i środowiska wyspecjalizowane w dziedzinie mody już przejawili w tym czasie szczególne zainteresowanie butami noszonymi przez nią w dniu podpisania umowy, na mocy której gwiazda została dyrektorką artystyczną Pumy”.