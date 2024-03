Od 1 stycznia br. wynagrodzenie minimalne wynosi 4242 zł, a od lipca wzrośnie do 4300 zł. Wyższa jest też minimalna stawka godzinowa. I tak, od 1 stycznia 2024 r. to 27,70 zł, a od 1 lipca — 28,10 zł. Podwyżka w porównaniu do 2023 r. jest naprawdę spektakularna i wynosi prawie 20 proc. To drugi największy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w ciągu ostatnich 20 lat.

Eksperci obawiali się negatywnych konsekwencji nie tylko dla rynku pracy, ale całej gospodarki. Czy te obawy się sprawdziły?

Płaca minimalna ograniczyła wzrost zatrudnienia

Zdaniem pracodawców rynek faktycznie odczuł te zmiany.

– Wiele firm zrezygnowało z planów powiększania załogi. Nie widać też wielu dużych inwestycji na rynku – mówi Katarzyna Siemienkiewicz, ekspertka Pracodawców RP.