Uczestnik PPK sam rozstrzyga, kto otrzyma środki po jego śmierci

Środki zgromadzone w PPK są prywatną własnością uczestnika tego programu. Ustawa o PPK nie modyfikuje jednak przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, określających m.in. skład majątku wspólnego i majątków osobistych małżonków. Jeżeli w chwili śmierci uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim, instytucja finansowa przekazuje połowę środków zgromadzonych na jego rachunku PPK małżonkowi zmarłego uczestnika - w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. W odniesieniu do pozostałych oszczędności zgromadzonych w PPK, uczestnik sam decyduje, do kogo trafią te środki.

Przykład: Pracownik ożenił się w 2020 roku, a w 2021 roku został uczestnikiem PPK. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstała między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa, obejmująca m.in. środki gromadzone na rachunku PPK uczestnika. W przypadku śmierci uczestnika PPK, jego żona otrzyma połowę środków z rachunku PPK zmarłego, stanowiących przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Gdyby uczestnik PPK wskazał instytucji finansowej — jako osoby uprawnione do środków z rachunku PPK po jego śmierci — np. swoich rodziców, zaspokojenie rodziców nastąpi dopiero po przekazaniu środków żonie zmarłego.

Wskazanie osoby uprawnionej

Jako osobę uprawnioną można wskazać instytucji finansowej tylko osobę fizyczną – nie może to być np. fundacja. Wskazanie wymaga formy pisemnej i dotyczy środków z danego rachunku PPK (jeżeli uczestnik ma kilka rachunków PPK, może wskazać inne osoby uprawnione w odniesieniu do każdego z nich).

Ważne: Jeżeli uczestnik PPK nie wskaże instytucji finansowej osób uprawnionych do środków z rachunku PPK po jego śmierci, środki te trafią do spadkobierców uczestnika (nieco inaczej jest w przypadku, gdy uczestnik ma rachunek PPK w zakładzie ubezpieczeń - w takiej sytuacji środki z rachunku PPK trafią do członków najbliższej rodziny zmarłego uczestnika w kolejności ustalonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia, chyba że umowa o prowadzenie PPK przewiduje inną kolejność). Zarówno osoby uprawnione, wskazane instytucji finansowej, jak i spadkobiercy, otrzymają środki z rachunku PPK zmarłego uczestnika bez żadnych pomniejszeń.