Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK warto złożyć z wyprzedzeniem

Zasadą jest, że uczestnikowi PPK dopłata roczna przysługuje tylko wtedy, gdy kwota wpłat - podstawowych i dodatkowych - finansowanych przez podmiot zatrudniający (np. pracodawcę) i tego uczestnika w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK to zasadniczo 2% jego wynagrodzenia, a wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający to 1,5% wynagrodzenia uczestnika PPK.

Reklama

Reklama

Oznacza to, że - aby uczestnik PPK mógł otrzymać dopłatę roczną za 2023 rok - wpłaty na jego rachunek PPK w 2023 roku muszą wynosić co najmniej 732,90 zł (6 x 3490 x 3,5%). W przypadku osób korzystających z obniżenia wpłaty podstawowej wystarczy co najmniej 183,23 zł (732,90 x 25%).

Ważne: Od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 3490 zł, a od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku jest to 3600 zł. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rozwoju i Technologii, podstawą do obliczenia kwoty uprawniającej do otrzymania dopłaty rocznej za 2023 rok jest kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w pierwszym półroczu 2023 roku, czyli 3490 zł.

Liczą się wpływy na rachunki PPK

Przy ustalaniu uprawnienia do dopłaty rocznej, uwzględnia się kwoty wpłat dokonanych w związku ze wszystkimi rachunkami PPK prowadzonymi dla danego uczestnika. Jeżeli więc uczestnik ma kilka rachunków PPK, uwzględnia się wpłaty dokonane na każdy z nich.

Jeśli zatem uczestnik PPK, który – z jakiś powodów – „zawiesił” odprowadzanie wpłat do PPK w trakcie bieżącego roku, zorientuje się nie uzbierał jeszcze wymaganej kwoty – nadal ma czas, aby wrócić do oszczędzania, co może umożliwić mu uzyskanie dopłaty rocznej od państwa. W tym celu powinien złożyć podmiotowi zatrudniającemu (a więc np. pracodawcy czy zleceniodawcy) wniosek o dokonywanie wpłat do PPK.