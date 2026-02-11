Reklama
Obiecali załatwić akt łaski prezydenta. Decyzja prokuratury

Trzy osoby usłyszały zarzuty prokuratorskie wręczania i przyjmowania korzyści majątkowej w zamian za pośrednictwo w uzyskaniu aktu łaski od Prezydenta RP - informuje Prokuratura Krajowa.

Publikacja: 11.02.2026 13:13

Siedziba Prokuratury Krajowej w Warszawie

Siedziba Prokuratury Krajowej w Warszawie

Foto: PAP/Albert Zawada

Dorota Gajos-Kaniewska

Jak informuje  prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej, 19 stycznia 2026 r. funkcjonariusze ABW zatrzymali Tomasza R., Monikę K. T. oraz Dominika G. w ramach śledztwa prowadzonego przez Małopolski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Dotyczy ono m.in. podejrzenia powoływania się na wpływy w Kancelarii Prezydenta RP oraz przyjęcia i wręczenia korzyści majątkowej w zamian za pośrednictwo w uzyskaniu prezydenckiego aktu łaski od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi.

Wzięli 90 tysięcy złotych za załatwienie ułaskawienia

„W styczniu 2018 r. w Wiśle doszło do przekazania części uzgodnionej kwoty w formie zaliczki w wysokości 90 000 zł. Środki te miały stanowić element uzgodnionego wynagrodzenia za podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy. Ponadto jednemu z podejrzanych przedstawiono odrębny zarzut dotyczący prezentowania treści pornograficznych z udziałem zwierzęcia” - przekazała prok. Calów-Jaszewska.

Dodała, że w toku postępowania wykorzystano m.in. zeznania świadka koronnego. 

„Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec dwóch podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Wobec trzeciego z zatrzymanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze” - czytamy w komunikacie PK. 

Za zarzucane czyny podejrzanym grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Akt łaski to całkowite lub częściowe darowanie sprawcy skutków kary orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu. To jedno z tradycyjnych uprawnień Prezydenta, jego osobista, niepodlegająca kontroli prerogatywa (art. 139 Konstytucji)  Nie jest to uniewinnienie, a jedynie darowanie skutków wyroku. Nie może być stosowany wobec osób skazanych przez Trybunał Stanu. 


 

Źródło: rp.pl

Prawo Karne Prokuratura prawo łaski Prezydent RP
