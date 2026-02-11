Aktualizacja: 11.02.2026 13:23 Publikacja: 11.02.2026 13:13
Siedziba Prokuratury Krajowej w Warszawie
Foto: PAP/Albert Zawada
Jak informuje prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej, 19 stycznia 2026 r. funkcjonariusze ABW zatrzymali Tomasza R., Monikę K. T. oraz Dominika G. w ramach śledztwa prowadzonego przez Małopolski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Dotyczy ono m.in. podejrzenia powoływania się na wpływy w Kancelarii Prezydenta RP oraz przyjęcia i wręczenia korzyści majątkowej w zamian za pośrednictwo w uzyskaniu prezydenckiego aktu łaski od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi.
„W styczniu 2018 r. w Wiśle doszło do przekazania części uzgodnionej kwoty w formie zaliczki w wysokości 90 000 zł. Środki te miały stanowić element uzgodnionego wynagrodzenia za podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy. Ponadto jednemu z podejrzanych przedstawiono odrębny zarzut dotyczący prezentowania treści pornograficznych z udziałem zwierzęcia” - przekazała prok. Calów-Jaszewska.
Dodała, że w toku postępowania wykorzystano m.in. zeznania świadka koronnego.
„Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec dwóch podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Wobec trzeciego z zatrzymanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze” - czytamy w komunikacie PK.
Za zarzucane czyny podejrzanym grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.
Akt łaski to całkowite lub częściowe darowanie sprawcy skutków kary orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu. To jedno z tradycyjnych uprawnień Prezydenta, jego osobista, niepodlegająca kontroli prerogatywa (art. 139 Konstytucji) Nie jest to uniewinnienie, a jedynie darowanie skutków wyroku. Nie może być stosowany wobec osób skazanych przez Trybunał Stanu.
