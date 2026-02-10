Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Szkoda na 40 mln zł. Byli prezesi GetBack S.A. z kolejnym aktem oskarżenia

Prokuratura skierowała do sądu kolejny akt oskarżenia w aferze GetBack SA przeciwko ośmiu osobom. Są wśród nich byli prezesi zarządu spółki, była prokurent i były komornik sądowy.

Publikacja: 10.02.2026 13:03

Szkoda na 40 mln zł. Byli prezesi GetBack S.A. z kolejnym aktem oskarżenia

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Akt oskarżenia obejmuje dwóch byłych prezesów zarządu GetBack S.A. Konrada K. i Pawła T., byłą prokurent spółki Karolinę P., byłego komornika sądowego – Rafałowi W., a także cztery inne osoby.  

GetBack i kontrakty widmo na grube miliony

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Mateusz Martyniuk poinformował, że przedstawiciele GetBack SA, działając wspólnie z byłym komornikiem, w latach 2016–2017 doprowadzili do zawarcia szeregu umów z firmami detektywistycznymi, windykacyjnymi oraz podmiotami tworzącymi bazy danych dłużników.

– Pomimo niewykonania tych umów lub ich nierzetelnego wykonania, wypłacono wskazanym spółkom nienależne wynagrodzenie, wyrządzając GetBack SA szkodę w kwocie przekraczającej 40 milionów złotych – wyjaśnił prok. Martyniuk.

Czytaj więcej

Afera GetBack. Ruch ministra sprawiedliwości i prezesa Najwyższej Izby Kontroli
Prawo karne
Afera GetBack. Ruch ministra sprawiedliwości i prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Według prokuratury, te same osoby w 2026 r. zawarto również umowy licencyjne na korzystanie ze znaku towarowego GetBack na potrzeby marketingowe, co także spowodować miało po stronie spółki szkodę w wysokości blisko 800 tys. zł.

Reklama
Reklama

Oskarżonym zarzucono wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym. Czyny te są zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Za co jeszcze odpowiadają oskarżeni w aferze GetBack

Afera GetBack to jeden z największych skandali finansowych w Polsce. Spółka powstała w 2012 r. i zajmowała się zarządzaniem wierzytelnościami. W lipcu 2017 r.  zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych, a już w kwietniu 2018 r.  GPW zawiesiła obrót akcjami i obligacjami spółki ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu. Spółka sprzedawała m.in. za pośrednictwem banków (np. Idea Bank) obligacje, gwarantując wysokie zyski, podczas gdy sama była w złej kondycji finansowej, czego nie odzwierciedlały udostępniane dane finansowe. Poszkodowanych zostało ok. 9 tys. osób. Łączna kwota ich strat przekroczyła 2,5 mld zł.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad GetBack S.A., wskazując na niewykorzystanie narzędzi prawnych do zapobieżenia upadłości. Prokuratura oskarżyła  kierownictwo spółki o działanie na szkodę firmy, wyłudzenia poświadczenia nieprawdy, fałszowanie komunikatów giełdowych oraz niszczenie dokumentów. Procesy karne w tej sprawie nadal się toczą, choć umorzono niektóre wątki.

Czytaj więcej

Prokuratura Okręgowa w Warszawie
Prawo karne
Ruch prokuratury ws. jednej z największych afer gospodarczych w Polsce

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Przestępczość Prawo Karne Afera GetBack Prokuratura
Pierwsze kroki w KSeF. Poradnik „Rzeczpospolitej” dla małych przedsiębiorców
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Pierwsze kroki w KSeF. Poradnik „Rzeczpospolitej” dla małych przedsiębiorców
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Weź fakturę w KSeF na premiera. Czy da się to zrobić i czy jest sens?
Obrońca Zbigniewa Ziobry Adam Gomoła (C) na korytarzu Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa
Prawo karne
Nowy ruch obrońcy Ziobry. "Postanowienie niewykonalne"
Emerytury i renty w górę. Podwyżka będzie wyższa niż zakładał rząd
Praca, Emerytury i renty
Emerytury i renty w górę. Podwyżka będzie wyższa niż zakładał rząd
Rząd zmienia zasady najmu mieszkań komunalnych.
Nieruchomości
Koniec „dziedziczenia" mieszkań komunalnych. Lepiej zarabiający zapłacą wyższy czynsz
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama