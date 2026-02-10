Akt oskarżenia obejmuje dwóch byłych prezesów zarządu GetBack S.A. Konrada K. i Pawła T., byłą prokurent spółki Karolinę P., byłego komornika sądowego – Rafałowi W., a także cztery inne osoby.

GetBack i kontrakty widmo na grube miliony

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Mateusz Martyniuk poinformował, że przedstawiciele GetBack SA, działając wspólnie z byłym komornikiem, w latach 2016–2017 doprowadzili do zawarcia szeregu umów z firmami detektywistycznymi, windykacyjnymi oraz podmiotami tworzącymi bazy danych dłużników.

– Pomimo niewykonania tych umów lub ich nierzetelnego wykonania, wypłacono wskazanym spółkom nienależne wynagrodzenie, wyrządzając GetBack SA szkodę w kwocie przekraczającej 40 milionów złotych – wyjaśnił prok. Martyniuk.

Według prokuratury, te same osoby w 2026 r. zawarto również umowy licencyjne na korzystanie ze znaku towarowego GetBack na potrzeby marketingowe, co także spowodować miało po stronie spółki szkodę w wysokości blisko 800 tys. zł.