Rzecznik zamojskiej prokuratury Rafał Kawalec potwierdza, że „wpłynęły materiały z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa związanego z nieprawidłowościami w sposobie finansowania i rozliczania kampanii wyborczej jednego z kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku”. Wskazuje ponadto na konieczność „wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności faktycznych”.

„Zdzisiu” i 100 tys. zł. Jacek Kurski: To kolejny akt zemsty na mnie

Według ustaleń obu redakcji miało dojść do rozmów telefonicznych, w których Kurski zwracał się do rozmówcy per „Zdzisiu” i instruował go odnośnie planowanego przelewu 100 tys. zł, które ten miałby wpłacić na rachunek bankowy, z którego finansowana była kampania polityka PiS. Taki przelew, gdyby do niego doszło, według zawiadamiającego o przestępstwie, miałby stanowić naruszenie przepisów Kodeksu wyborczego, ograniczającego takie wpłaty do ok. 64 tys. zł.

Radio ZET i Onet uzyskały komentarz w tej sprawie od Jacka Kurskiego.

– Dowiaduję się o nim od pana. To kolejny akt zemsty na mnie, w związku z nieznalezieniem niczego przeciwko mnie w TVP. Przy okazji, to odreagowywanie przegranej przez Tuska kampanii prezydenckiej – komentuje był prezes TVP.

Kurski zaznacza, że jego kampania w wyborach europejskich została rozliczona prawidłowo.