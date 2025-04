Zarzut przekroczenia uprawnień postawiony zostanie policjantowi, który w listopadzie 2020 roku miał użyć gazu pieprzowego wobec Barbary Nowackiej, obecnie pełniącej funkcję ministra edukacji. Warszawska prokuratura okręgowa podjęła już w tej sprawie decyzję.

Jak informuje prokuratura, podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Ustosunkował się do zdarzenia w złożonym do protokołu oświadczeniu, jednocześnie odmawiając składania wyjaśnień i odpowiadania na pytania. Wobec mężczyzny nie zastosowano żadnych środków zapobiegawczych – został jednak zawieszony przez przełożonego w pełnieniu obowiązków służbowych.

Gazem pieprzowym w oczy Barbary Nowackiej? Prokuratura stawia zarzuty

„Zasadniczym dowodem zgromadzonym w niniejszym śledztwie jest opinia biegłego sądowego z zakresu taktyki i techniki interwencji policyjnej, wydana w oparciu o zeznania świadków i nagrania z kamer nasobnych, monitoringu i przekazanych przez media, która pozwoliła na sformułowanie zarzutu podejrzanemu” - czytamy w komunikacie prokuratury.

Chodzi o zdarzenie, do którego miało dojść w 2020 roku podczas Strajku Kobiet w Warszawie, kiedy to demonstrujący protestowali przeciwko zaostrzającym polskie prawo aborcyjne orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego.