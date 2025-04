Zarzuty dotyczące psychicznego znęcania się nad żoną oraz kierowania wobec niej gróźb karalnych usłyszał Szymon Z. – były poseł Platformy Obywatelskiej oraz mistrz olimpijski z Sydney. Sprawa ta stanowi pokłosie poniedziałkowego zatrzymania mężczyzny przez policję w związku z awanturą domową. Funkcjonariuszy policji wezwać miała żona lekkoatlety.

Szymon Z. usłyszał zarzuty. Co grozi byłemu mistrzowi olimpijskiemu?

Z informacji przekazanych przez prokuratora Łukasza Wawrzyniaka, rzecznika Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, wynika, że mężczyzna nie przyznał się do winy. Złożył przy tym obszerne wyjaśnienia w związku ze zdarzeniami, które miały mieć miejsce w poniedziałek 7 kwietnia. Prokuratura nie zastosowała wobec podejrzanego żadnych środków zapobiegawczych – został on zwolniony do domu.

– Policja przedstawiła mu dwa zarzuty. Jeden to znęcanie się psychiczne nad żoną, a drugi, to kierowanie wobec niej gróźb karalnych. Prokurator przesłuchał podejrzanego, ale ten się nie przyznaje do popełnionych czynów. Złożył przy tym obszerne wyjaśnienia. Prokurator nie znalazł podstaw, by zastosować środki zapobiegawcze i zwolnił go do domu – przekazał cytowany przez Interia Sport prok. Wawrzyniak.