Afera w NCBR. Prokuratorzy ogłosili zarzuty kolejnym podejrzanym

Dawid E. miał wystawić szereg fikcyjnych faktur, a także dopuścić się oszustwa polegającego na doprowadzeniu NCBR do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 4 milionów złotych, a także przyjmowania na rachunki prowadzonych przez siebie spółek 600 tys. zł zł pochodzących z oszustw na szkodę NCBR.

Podobne zarzuty usłyszał Kamil C. Jemu zarzucono doprowadzenie NCBR do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 3 milionów złotych, a także przyjmowania na rachunki prowadzonych przez siebie spółek 750 tys. zł zł pochodzących z oszustw na szkodę NCBR.

Jak podano w komunikacie, Hanna S. i Kamil C. nie przyznali się do postawionych im zarzutów, z kolei Dawid E. przyznał się częściowo. Wobec Hanny S. i Kamila C. sąd na wniosek prokuratorów zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Dotychczas w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczącym nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zarzuty usłyszało ponad 20 podejrzanych.