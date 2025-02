Zbigniew Ziobro zawiadamia prokuraturę. Zarzuca nielegalność komisji ds. Pegasusa

Czytaj więcej Polityka Zbigniew Ziobro w Sejmie. Mówi, że komisja śledcza się go przestraszyła i oskarża Oni doskonale wiedzą, że obsesja Donalda Tuska sprawą Pegasusa wiąże się z perypetiami jego przyjaciela, Sławomira Nowaka - mówił na konferencji prasowej w Sejmie były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro.

Zbigniew Ziobro wzywany przez komisję ds. Pegasusa

Odniósł się także do wielokrotnych wezwań, jakie wystosowywała wobec niego komisja, usprawiedliwiając swoje dotychczasowe niestawiennictwo chorobą nowotworową i związanym z nią leczeniem.

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, Zbigniew Ziobro został w ubiegły piątek zatrzymany i doprowadzony do Sejmu w celu postawienia go przed komisją śledczą ds. Pegasusa – ta jednak zakończyła obrady zanim polityk PiS się przed nią stawił. Do sądu komisja skierowała wniosek o tymczasowe aresztowanie dla byłego ministra sprawiedliwości.