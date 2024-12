Zabójstwo na Nowym Świecie. Dawid M. trafi z Turcji do Polski

Przebywający na terenie Turcji Dawid M. zostanie poddany procedurze ekstradycji i wydany do Polski. Taką informację przekazały polskiej Prokuraturze Krajowej władze tureckie. Mężczyzna, podejrzany o dokonanie w Warszawie zabójstwa w maju 2022 roku, niebawem może więc trafić do Polski, gdzie zajmą się nim krajowe służby. Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Zabójstwo na Nowym Świecie w Warszawie. Dawid M. trafi do Polski

W dniu 8 maja 2022 roku w Warszawie przy ul. Nowy Świat 30 miało dojść do zabójstwa mężczyzny. Jego sprawcą, działającym wspólnie i w porozumieniu z dwoma innymi osobami, miał być właśnie Dawid M. Ofiarą był 29-latek, który miał stanąć w obronie trzech zaczepianych na ulicy kobiet. Został on trzykrotnie ugodzony nożem w klatkę piersiową - ranny, zdołał wejść do jednego z pobliskich sklepów, gdzie następnie wezwana została policja oraz służby ratunkowe. Niestety, pomimo udzielonej pomocy, mężczyzna zmarł.

Z ustaleń prokuratury wynikła obecność trzech sprawców, działających wspólnie i za porozumieniem – za 27-letnim Łukaszem G., 23-letnim Sebastianem W. oraz 24-letnim Dawidem M. wystawione zostały wówczas wystawione listy gończe. Dwóch pierwszych mężczyzn zostało zatrzymanych przez służby kolejno w styczniu i czerwcu 2023 roku, postawione zostały im zarzuty.