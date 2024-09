Nowelizacja „ustawy Kamilka”. Sąd oznaczy lub każe wykreślić pedofila

„Planowane jest, że przedmiotowe zmiany zostaną włączone do szerszego projektu nowelizacji ww. ustawy, przygotowywanej w związku z koniecznością zmian w zakresie tzw. lex Kamilek. Projekt ten znajduje się obecnie na etapie wewnętrznego opracowywania w Ministerstwie Sprawiedliwości” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jak wskazywał RPO, problemem był automatyzm wpisywania skazanej osoby do rejestru. Bardzo często po wydaniu wyroku np. w sprawie skazanego pedofila, zarówno skazany jak i pokrzywdzony nie zdawali sobie sprawy z faktu, że ten pierwszy wpisywany był do rejestru. Mogło to nieść negatywne konsekwencje zwłaszcza dla pokrzywdzonego, który – z różnych przyczyn, np. rodzinnych – mógłby preferować, by skazany nie trafił do rejestru.

„Nie do pogodzenia z zasadą rzetelnej procedury sądowej jest sytuacja, w której tak istotna decyzja o sytuacji prawnej uczestnika postępowania – a także sytuacji życiowej ofiar – nie jest w żaden sposób komunikowana, a zwłaszcza że stanowi element orzeczenia” – argumentował RPO.