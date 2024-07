Decyzja w sprawie aresztu jeszcze dziś. Co może czekać Marcina Romanowskiego?

Czytaj więcej Prawo karne Ekspert o zatrzymaniu Romanowskiego. Drugi immunitet go nie chroni Marcin Romanowski mógł zostać zatrzymany. Drugi immunitet członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nie chroni go w sprawie Funduszu Sprawiedliwości - twierdzi prof. Władysław Czapliński z PAN, specjalista w dziedzinie prawa międzynarodowego.

Sąd musi wydać decyzję, w formie postanowienia, w ciągu 24 godzin. Co dalej? Sąd może uwzględnić wniosek prokuratora, albo nie zgodzić się na zastosowanie tego środka. Może też zastosować tzw. areszt kaucyjny czyli zastrzec, że tymczasowe aresztowanie będzie do momentu wpłacenia poręczenia majątkowego. Jednak w tym przypadku istnieje tzw. wiążący sprzeciw prokuratora, co oznacza, że wyjście za kaucją będzie możliwe dopiero po rozpoznaniu zażalenia na to postanowienie przez sąd okręgowy.

Niezależnie od tego jaka będzie treść postanowienia, to zarówno obrona jak i prokuratura może wnieść w ciągu siedmiu dni zażalenie. Sąd rozpoznaje je niezwłocznie, nie później niż siedem dni od przekazania sądowi zażalenia wraz z niezbędnymi aktami.

Na skutek zażalenia sąd może utrzymać lub zmienić decyzję. Jeśli sąd II instancji zmieni decyzję sądu I instancji o zastosowaniu aresztu i zastosuje inny środek zapobiegawczy, wówczas prokurator nie może już tej decyzji zaskarżyć.

Tymczasowe aresztowanie to ostateczność

- Wiadomo, że tymczasowe aresztowanie jest środkiem ultima ratio, a zatem powinno być stosowane tylko w sytuacji, gdy zastosowanie innych środków zapobiegawczych jest niewystarczające do zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. W szczególności powinno się je stosować gdy istnieje obawa matactwa lub ucieczki oskarżonego. Od momentu przesłuchania przez sejmową komisję Tomasza Mraza i opublikowania w mediach dokonanych przez niego nagrań obciążających Marcina Romanowskiego ryzyko mataczenia z każdym dniem jest coraz słabsze. Krótko mówiąc, jeśli miał to robić, to miał na to mnóstwo czasu – mówi Marcin Wolny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. – Z drugiej strony prokuratura zarzuca byłemu wiceministrowi popełnienie przestępstw zagrożonych wysoką karą do 15 lat pozbawienia wolności, co abstrahując już od tego, że samo w sobie stanowi przesłankę dla zastosowania tymczasowego aresztowania (z którym to rozwiązaniem my jako fundacja się wielokrotnie nie zgadzaliśmy), w jakiś sposób uprawdopodabnia ryzyko ucieczki – dodaje mec. Wolny.