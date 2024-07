Poseł Marcin Romanowski został w poniedziałek zatrzymany w związku ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Usłyszał zarzuty. Wcześniej Sejm zdecydował o uchyleniu mu immunitetu poselskiego, co miało otworzyć drogę do jego zatrzymania. Poseł jednak jest też zastępcą członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Czy chroni go z tego tytułu immunitet?

Tak, członkom Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i ich zastępcom przysługuje immunitet funkcjonalny. Regulują to przepisy porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy z 1949 r. Zgodnie z nimi członkowie zgromadzenia i ich zastępcy są zwolnieni od wszelkich przesłuchań, aresztu i jakichkolwiek innych procedur sądowych w związku z wypowiedziami lub z głosowaniem w czasie wykonywania ich funkcji. Poza tym podczas trwania sesji zgromadzenia jego członkowie, niezależnie od tego czy są posłami w parlamencie krajowym, mają na terytorium narodowym immunitety przysługujące posłom. Z kolei procedurę uchylania immunitetu członkom zgromadzenia reguluje regulamin proceduralny, z którego również wynika wyraźnie, że immunitet musi być powiązany z pracami tego zgromadzenia. Jest to zresztą charakterystyczne dla wszystkich organizacji międzynarodowych.

Czy zatem Marcin Romanowski mógł zostać zatrzymany pomimo posiadania immunitetu Rady Europy?

W świetle tych przepisów nie widzę żadnego powodu, dla którego pan Romanowski nie mógłby zostać wczoraj zatrzymany.