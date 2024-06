Pijani traktowani łagodniej

- Wskazuje się wartość graniczną, przy której można zastosować przepadek, ale wyłącznie w przypadku sprawców prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości. W arbitralny i nieuzasadniony sposób odróżnia to ich sytuację prawną od sprawców popełniających to samo przestępstwo w stanie pod wpływem środka odurzającego – zwraca uwagę prof. Mikołaj Małecki z Krakowskiego Instytutu Prawna Karnego. - W tym ostatnim przypadku przepadek pojazdów grozi sprawcy zawsze, bez względu na stężenie środka i jego wpływ na bezpieczeństwo w ruchu, co narusza konstytucyjną zasadę proporcjonalności i równości wobec prawa – wskazuje karnista.

Na ten problem zwraca też uwagę rzecznik praw obywatelskich, który stoi na stanowisku, że wprowadzenie kolejnych progów stanu nietrzeźwości — przy braku takich progów dla innych środków psychoaktywnych — może prowadzić do rażąco odmiennej praktyki orzeczniczej w tym zakresie. - A tym samym niesie w sobie potencjał naruszenia zasady równości wobec prawa – wskazuje Stanisław Trociuk, zastępca RPO.

Możliwe nadużycia

Jak wskazuje RPO problem jest tym większy, że obecnie granica między wykroczeniem polegającym na prowadzeniu pojazdu mechanicznego po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu, a przestępstwem polegającym na prowadzeniu pojazdu mechanicznego pod wpływem środka odurzającego jest nieostra. - Brak wystarczającej określoności znamion przedstawionych typów czynów zabronionych może w oczywisty sposób prowadzić do nadużyć i kwalifikowania stanu „po użyciu” jako stanu „pod wpływem”, a w konsekwencji do orzekania przepadku pojazdu mechanicznego. Taka regulacja nie spełnia standardów określanych zasadą nullum crimen sine lege leżących u podstaw art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji RP – wskazuje RPO.