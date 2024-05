Konfiskata już nie szokuje. Ile samochodów zatrzymała policja nietrzeźwym kierowcom?

– Zabieranie samochodu nie ma absolutnie charakteru edukacyjnego, jest tylko opłatą społeczeństwa, dlatego skuteczność takiej kary jest niewielka i na krótką metę. Tak naprawdę ma uspokoić decydentów, że coś robią z problemem – ocenia dr Andrzej Markowski, psycholog transportu. Jak zauważa, konfiskata aut to „próba wpływania na trzeźwych, ale pijanych nie ma przekona, oni nie są w stanie krytycznie spojrzeć na swoje zachowanie”.

– Jedyny sposób to edukacja, działania profilaktyczne. Powinny być zajęcia dokształcające, umiejętność krytycznego spojrzenia na własne decyzje na drodze. To skuteczniejsze i nie jest sprzeczne z konstytucją. Bo konfiskata samochodu to ograniczenie prawa do posiadania własności, który należy często do całej rodziny – mówi dr Markowski.

Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmian – konfiskata ma być fakultatywna, więc sąd będzie mógł ją orzec, a nie musiał.