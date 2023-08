Po zmianie to już nie będzie takie proste?

Może być niemożliwe. Decyzja o tym, czy akt oskarżenia pochodzi od pokrzywdzonego, zapadnie poza sądem i poza kontrolą sądową. Prokurator stwierdzi, że dana osoba nie jest pokrzywdzonym i odmówi przesłania akt sądowi. Bez akt postępowania przygotowawczego najczęściej nie da się prowadzić postępowania sądowego.

Jest jednak możliwość złożenia zażalenia na decyzję prokuratora...

Tak, ale ewentualne zażalenie na to zarządzenie przysługuje do prokuratora nadrzędnego, czyli poza postępowaniem sądowym, poza sądem. A to oznacza, że prokurator wbrew stanowisku sądu może schować akta i do sądu one nie trafią. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Prokurator i sąd mają różne zdanie na temat statusu pokrzywdzonego. Prokurator uważa, że osoba wskazana w akcie oskarżenia jako pokrzywdzony, pokrzywdzonym nie jest a sąd w tej samej sprawie jest innego zdania. Co wtedy? Sąd jest bezradny, ubezwłasnowolniony przez prokuratora, który nie przekazuje akt. Kto ma rozstrzygnąć ten spór, do kogo należeć powinno ostatnie zdanie? To fatalne rozwiązanie. Jeżeli wprowadzamy możliwość przystąpienia do postępowania przez prokuratora nadrzędnego, nie widzę żadnych przeszkód, żeby taki prokurator do postępowania przystąpił i złożył do sądu wniosek o stwierdzenie że przysłowiowy Kowalski nie jest pokrzywdzonym, w związku z tym akt oskarżenia został złożony przez osobę nieuprawnioną i nie powinien podlegać rozpoznaniu. Jeśli sąd podzieli pogląd prokuratora, umorzy postępowanie. Postępowania nie powinien blokować jednak samodzielnie prokurator. To do sądu powinna należeć ostateczna decyzja.

A fakt, że prokurator może przystąpić do sprawy której wcześniej nie chciał prowadzić nie kłóci się z ideą subsydiarnego aktu oskarżenia?