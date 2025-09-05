Aktualizacja: 05.09.2025 09:14 Publikacja: 05.09.2025 08:47
Badanie stanu technicznego samochodu w stacji kontroli pojazdów
Foto: PAP/Maciej Kulczyński
Przypomnijmy, iż obecna opłata za badanie techniczne samochodu osobowego to 98 zł. W przypadku gdy posiada on instalację gazową cena wzrasta do 162 zł. Z kolei badanie motocykla kosztuje 62 zł, a ciężarówki 153 zł.
Są to stawki, które zostały określone w 2004 roku. Od tej pory nie były zmieniane. Właściciele SKP od dawna domagali się ich waloryzacji. Zdaniem przedsiębiorców badanie techniczne pojazdu powinno zostać wycenione na kwotę 246 zł brutto. Co więcej, w ustawie – Prawo o ruchu drogowym powinien pojawić się mechanizm corocznej automatycznej waloryzacji wysokości opłat za badania o wskaźnik inflacji za poprzedni rok.
Ministerstwo Infrastruktury na początku tego roku ogłosiło, że rozpoczęło prace nad zmianami w przepisach, które mają urealnić ceny, tak aby uwzględniały one koszty prowadzenia działalności przez stacje diagnostyczne.
Resort poinformował właśnie o zakończeniu prac. W środę 3 września 2025 r. wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów, a dzień później nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw.
Rozporządzenie i nowe stawki opłat wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, czyli od piątku 19 września 2025 r. — Najważniejszym celem, jaki sobie postawiliśmy przy zmianie tego rozporządzenia, było zachowanie balansu między interesami przedsiębiorców a interesami polskich kierowców. Dlatego przeprowadzona została analiza kosztów funkcjonowania stacji kontroli pojazdów, w szczególności kosztów wynagrodzenia diagnostów, nieruchomości, mediów i bieżącej eksploatacji urządzeń wraz z ich legalizacją, przeglądami i naprawami — powiedział wiceminister Stanisław Bukowiec.
Resort zwraca uwagę, że dotychczasowa wysokość opłat za badania techniczne w Polsce należała do jednych z najniższych w Europie. Jak przy tym wyjaśniono, urealnienie opłat za badania techniczne zostało dokonane w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług, począwszy od 2020 r., który został przyjęty za rok bazowy.
Opłata za badanie techniczne samochodu osobowego (które jest najczęściej wykonywane) wzrośnie o 51 zł i wyniesie 149 zł. Opłaty za inne rodzaje badań technicznych wzrosną proporcjonalnie.
Przykładowe stawki opłat:
