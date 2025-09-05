Przypomnijmy, iż obecna opłata za badanie techniczne samochodu osobowego to 98 zł. W przypadku gdy posiada on instalację gazową cena wzrasta do 162 zł. Z kolei badanie motocykla kosztuje 62 zł, a ciężarówki 153 zł.

Są to stawki, które zostały określone w 2004 roku. Od tej pory nie były zmieniane. Właściciele SKP od dawna domagali się ich waloryzacji. Zdaniem przedsiębiorców badanie techniczne pojazdu powinno zostać wycenione na kwotę 246 zł brutto. Co więcej, w ustawie – Prawo o ruchu drogowym powinien pojawić się mechanizm corocznej automatycznej waloryzacji wysokości opłat za badania o wskaźnik inflacji za poprzedni rok.

Ministerstwo Infrastruktury na początku tego roku ogłosiło, że rozpoczęło prace nad zmianami w przepisach, które mają urealnić ceny, tak aby uwzględniały one koszty prowadzenia działalności przez stacje diagnostyczne.

Najpopularniejsze badanie będzie droższe o 51 zł

Resort poinformował właśnie o zakończeniu prac. W środę 3 września 2025 r. wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów, a dzień później nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw.