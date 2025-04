Zgodnie z art. 91 Kodeksu wykroczeń, „Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”.

Natomiast jak wynika z art. 177 par. 1 Kodeksu karnego, „Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Natomiast par. 2 tego artykułu stanowi: „Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Zanieczyszczenie dróg przez pojazdy rolnicze można zgłosić

W związku z tym, że zabrudzenia drogi spowodowane przez pojazdy rolnicze mogą stanowić zagrożenie dla ruchu drogowego, policja zachęca do ich zgłaszania. Aktualnie można to zrobić za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która obejmuje swoim zasięgiem teren całej Polski. Jest to internetowe narzędzie, za pomocą którego każdy obywatel może zarówno zgłaszać, jak i przeglądać informacje na temat incydentów stanowiących potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa danej okolicy. Można z niego korzystać zarówno za pośrednictwem poświęconej mu strony internetowej, jak i aplikacji.

Jak wynika z informacji zawartych na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa najczęściej zgłaszane są takie incydenty jak „[…] nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, niewłaściwa infrastruktura drogowa, używanie środków odurzających czy zła organizacja ruchu drogowego”.