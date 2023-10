W radiowozach są zainstalowane wideorejestratory, które nie mierzą prędkości innych pojazdów, tylko wskazują prędkość pojazdu, w którym jest zainstalowany wideorejestrator. Taka metoda badania prędkości jest również obarczona ryzykiem błędu, gdyż wymaga, aby radiowóz przez dłuższy czas poruszał się ze stałą prędkością i w stałej odległości od innego pojazdu. Nałożenie kary w drodze mandatu w tym przypadku wymaga zatrzymania.

Przyjęcie mandatu znacznie utrudnia obronę

Czy okoliczności wystawienia mandatu lub miejsce mierzenia prędkości mogą umożliwić kwestionowanie wystawienia mandatu jako niezgodnego z zasadami prawa?

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasadności ukarania za przekroczenie prędkości należy bezwzględnie odmówić przyjęcia mandatu. Przyjęcie mandatu znacznie utrudnia obronę, gdyż prawomocny mandat można uchylić gdy grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie albo na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat, albo gdy ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których mowa w art. 15-17 Kodeksu wykroczeń (obrona konieczna, stan wyższej konieczności, niepoczytalność). Oznacza to, że np. jeśli kwestionowana jest wysokość przekroczenia prędkości - policja twierdzi, że było przekroczenie o 51 km/h, ukarany twierdzi, że było 40 km/h - brak jest możliwości uchylenia. Odmowa przyjęcia mandatu skutkuje koniecznością skierowania sprawy przez policję do sądu, gdzie można bronić się np. argumentacją dotyczą nieprawidłowego sposobu pomiaru.

Wraz z początkiem października za zabór, podrobienie lub przerobienie tablicy rejestracyjnej grozi kara nawet do 5 lat więzienia. W nawiązaniu do tych zmian w prawie nasuwa mi się pytanie: co grozi kierowcy za zamontowaną na pojeździe nieczytelną lub zabrudzoną tablicę rejestracyjną, uniemożliwiającą jej odczytanie.

Utrzymywanie tablic (tablicy) rejestracyjnych i innych wymaganych oznaczeń pojazdu w należytym stanie oraz zapewnienie ich czytelności jest obowiązkiem kierującego pojazdem. Za nieprzestrzeganie tego obowiązku obecnie grozi mandat w wysokości 100 zł.