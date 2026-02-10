Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Unia Europejska wprowadzi aż 11 pojemników na odpady? Ministerstwo Klimatu wyjaśnia

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zdementowało krążącą w sieci informację o planach Unii Europejskiej dotyczących wprowadzenia obowiązku korzystania z 11 koszy na odpady.

Publikacja: 10.02.2026 16:14

W Polsce obowiązuje segregacja z podziałem na 5 pojemników (odpady resztkowe, biodegradowalne, metal

W Polsce obowiązuje segregacja z podziałem na 5 pojemników (odpady resztkowe, biodegradowalne, metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło).

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Pod koniec stycznia na platformach społecznościowych pojawiły się alarmujące wpisy, w których twierdzono, że zgodnie z decyzją Unii Europejskiej będziemy zobowiązani do posiadania aż 11 różnych pojemników na odpady. Informację na ten temat można było znaleźć m.in. na oficjalnym facebookowym profilu Konfederacji. „Śmieciowy absurd nadchodzi. Według nowych reguł unijnych, konieczne będzie posiadanie aż… 11 różnych pojemników na odpady. A potem eurokraci się dziwią, że rosną nastroje uniosceptyczne..." – czytamy w poście partii z 30 stycznia. 

Ministerstwo Klimatu: w Polsce nadal obowiązuje system pięciu frakcji odpadów

Do tego rodzaju wpisów odniosło się w oficjalnym komunikacie Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które wyjaśnia, iż jest to fałszywy przekaz wynikający z błędnej interpretacji raportu Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC), czyli jednostki analitycznej Komisji Europejskiej. Jak podkreślono, raport JRC nie jest propozycją legislacyjną i nie tworzy żadnych obowiązków dla mieszkańców UE, a dokument ma charakter ekspercki.

Jednocześnie resort klimatu poinformował, iż w ramach Unii Europejskiej opracowywane są nowe zasady oznaczania opakowań. „Celem zmian jest ujednolicenie etykiet w całej UE. Na opakowaniach mają pojawić się proste piktogramy pokazujące, z jakiego materiału wykonano produkt i do którego kosza powinien trafić. Analogiczne oznaczenia pojawią się na pojemnikach. Wzory takich etykiet zaprezentowano w raporcie JRC i skonsultowano z państwami członkowskimi, w tym z Polską” – czytamy w komunikacie.

MKiŚ podało, iż łącznie przewidziano kilkanaście oznaczeń materiałowych, a na jednym koszu może znaleźć się np. kilka etykiet oznaczających materiały, które można tam umieszczać.

Reklama
Reklama

„Ostateczny zestaw piktogramów zostanie ustalony do 12 sierpnia 2026 r., a państwa członkowskie będą musiały stosować nowe oznakowanie od 12 sierpnia 2028 r. lub 30 miesięcy po przyjęciu aktów wykonawczych” – informuje resort, który zaznacza, że w Polsce nadal obowiązuje system pięciu frakcji odpadów.

Czytaj więcej

Od 1 stycznia 2025 roku Polaków czekają nowe obowiązki związane z segregacją odpadów
Środowisko
Zmiany w segregacji odpadów od 2025 r. Na te nowości powinniśmy się przygotować


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Unia Europejska (UE) Zadania Samorządu Ministerstwo Klimatu i Środowiska Gospodarka komunalna
Pierwsze kroki w KSeF. Poradnik „Rzeczpospolitej” dla małych przedsiębiorców
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Pierwsze kroki w KSeF. Poradnik „Rzeczpospolitej” dla małych przedsiębiorców
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Weź fakturę w KSeF na premiera. Czy da się to zrobić i czy jest sens?
Obrońca Zbigniewa Ziobry Adam Gomoła (C) na korytarzu Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa
Prawo karne
Nowy ruch obrońcy Ziobry. "Postanowienie niewykonalne"
Emerytury i renty w górę. Podwyżka będzie wyższa niż zakładał rząd
Praca, Emerytury i renty
Emerytury i renty w górę. Podwyżka będzie wyższa niż zakładał rząd
Rząd zmienia zasady najmu mieszkań komunalnych.
Nieruchomości
Koniec „dziedziczenia" mieszkań komunalnych. Lepiej zarabiający zapłacą wyższy czynsz
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama