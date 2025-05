Czy wyborca zagłosuje, jeśli ustawił się w kolejce przed godz. 21? Sąd Najwyższy zdecydował

Co ważne Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie uznała za zasadny zarzut sformułowany w skardze Karola Nawrockiego, w którym kwestionowano instrukcję postępowania w przypadkach wyborców oczekujących na oddanie głosu, którzy pojawili się przed lokalami wyborczymi przed godziną zakończenia głosowania.

– O godzinie 21. przewodniczący komisji zarządza zakończenie głosowania. Komisja zamyka lokal. Wyborcom przybyłym do lokalu, w tym wyborcom, którzy – z uwagi na warunki lokalowe – ustawili się w kolejce przed lokalem wyborczym przed godziną 21., należy umożliwić oddanie głosu – czytamy w wytycznych PKW. Stwierdzono w nich też, że kolejka cały czas musi być pilnowana przez członków komisji, aby zagłosować nie mogli wyborcy przybyli po 21.

Przeciwko tym instrukcjom zaprotestował komitet Nawrockiego. – Nigdzie nie jest napisane w Kodeksie wyborczym, że mogą się ustawiać kolejki, które będą głosowały przez następne kilka godzin i te kolejki będą gdzieś pilnowane przez członków obwodowej komisji – mówił poseł PiS Przemysław Czarnek. Według niego taka interpretacja PKW to całkowity absurd i rodzi wiele wątpliwości, nieporozumień. Przypomniał przy tym sytuację z wyborów parlamentarnych w 2023 r., kiedy na wrocławskim osiedlu Jagodno głosowanie w związku z długimi kolejkami trwało do późnych godzin nocnych.

Sąd Najwyższy nie zgodził się z tymi zarzutami i uznał, że wyborcy, którzy przybyli do lokalu wyborczego przed godz. 21. mogą zrealizować swoje czynne prawo wyborcze, a komisja obwodowa ma obowiązek umożliwić im realizację tego prawa. Według SN wyborca nie może ponosić negatywnych konsekwencji niedostosowania lokalu wyborczego do pomieszczenia w nim większej liczby osób uprawnionych do głosowania.

Po decyzji Sądu Najwyższego PKW musi zmienić wytyczne. Jeśli nie, to wybory mogą być nieważne

Co te decyzje Izby Kontroli Nadzwyczajnej oznaczają dla losu wyborów? – PKW musi podjąć kolejną uchwałę, w której dokona zmiany wytycznych w zakresie w jakim zostały one zakwestionowane przez SN. Podstawą do tego jest wyrok Sądu Najwyższego – mówi „Rzeczpospolitej” rzecznik SN Aleksander Stępkowski.