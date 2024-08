No właśnie. A nie opublikowano postanowienia dotychczas na stronie internetowej Trybunału. Gdyby tak się stało, to może przynajmniej byśmy się dowiedzieli, na jakiej podstawie prawnej zabezpieczenie zostało wydane. Ja takiej prawidłowej podstawy nie widzę, więc twierdzę, że jest to poważne naruszenie prawa.

Czytaj więcej Prawo dla Ciebie Co z lekcjami religii po decyzji TK? Jest stanowisko szefowej MEN Szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka nie uznaje zabezpieczenia, jakie wydał Trybunał Konstytucyjny ws. rozporządzenia dotyczącego zmian w organizacji lekcji religii od 1 września. Na stronie MEN ukazało się oficjalne stanowisko w tej sprawie.

To nie pierwsze takie zabezpieczenie. TK wydawał je ostatnio także w innych sprawach, w tym dotyczących zmian kadrowych w strukturach wymiaru sprawiedliwości. Jak je ocenić?

Też nie miały podstawy prawnej. Wprawdzie w ich treści powoływano się na art. 36 ustawy o TK, ale jest to przepis odsyłający w sprawach nieuregulowanych do kodeksu postępowania cywilnego. A sprawa postanowień wprowadzających zabezpieczenia jest przecież uregulowana we wspomnianym wyżej art. 79 ustawy o TK. W k.p.c. znajduje się art. 755, na który się powoływał TK we wcześniejszych sprawach i zapewne także w tej sprawie dyskutowanej teraz. Przepis ten przewiduje zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych w trakcie postępowania cywilnego. Ale przecież to zupełnie inna materia. Tamten przepis dotyczy zobowiązań cywilnoprawnych, a nie procesu prawotwórczego. Nie można na jego podstawie zawieszać stosowania rozporządzenia ministra, czyli aktu normatywnego powszechnie obowiązującego. Zaznaczam, że nie chcę oceniać treści tego rozporządzenia, bo nie o tym rozmawiamy.

Czytaj więcej Edukacja i wychowanie Zmiany w lekcjach religii zawieszone? Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska poinformowała, że TK wydał zabezpieczenie w stosunku do rozporządzenie minister edukacji Barbary Nowackiej. Wstrzymane rozporządzenie dotyczy zmian w organizacji lekcji religii.

Jakie będą skutki wydania tego zabezpieczenia?