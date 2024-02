Matura 2024. Dziś mija ważny termin

Deklaracja maturalna to dokument, który potwierdza wolę przystąpienia do egzaminów maturalnych przez uczniów ostatniej klasy liceum lub technikum lub absolwentów takich szkół. Już jesienią, do 2 października, uczniowie klas maturalnych składają wstępną deklarację dotyczącą przedmiotów zdawanych na egzaminie. Do 7 lutego muszą ostatecznie zdecydować, do jakich egzaminów przystąpią.

- Ci maturzyści, którzy są jeszcze uczniami mogli złożyć deklarację wstępną. Natomiast do 7 lutego mogą tę deklarację zmienić. Mogą albo wykreślić pewne przedmioty, albo wskazać nowe przedmioty. To jest ich decyzja - mówi w Polskim Radiu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Deklarację maturalną można złożyć w wersji papierowej u dyrektora szkoły lub dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub w wersji elektronicznej, jeśli uczeń (lub absolwent) ma dane potrzebne do uwierzytelnienia w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU), czyli elektronicznym systemie wspomagającym przeprowadzanie egzaminu maturalnego.

E-deklarację maturzysta złoży na stronie https://ziu.gov.pl/login. Potrzebne są do tego: