Na liście znalazło się odliczenie na zakup i montaż pompy ciepła (oraz infrastruktury niezbędnej do jej funkcjonowania), dodano jednak warunek, że musi być częścią instalacji wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń lub przygotowania ciepłej wody użytkowej. Podobnie jest z przyłączem do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Nadal jest w katalogu, ale doszedł warunek – odpis przysługuje tylko wtedy, gdy sieć wykorzystuje jako źródło energii biogaz lub biometan.

Do wykazu dopisane zostały magazyny energii lub ciepła wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania oraz systemy zarządzania energią. A także usługi ich montażu. Preferencja jest też na węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury i, od 1 stycznia 2025 r., układem automatycznej regulacji pogodowej.

Na listę inwestycji premiowanych ulgą wpisano również materiały wykorzystywane do docieplenia płyt balkonowych i dachów oraz usługi docieplenia dachów. A także zakup i montaż (wymiana była już wcześniej) drzwi zewnętrznych.

Ulga na termomodernizację domu. Czy można odliczyć wydatki poniesione przed formalnym zakończeniem budowy?

Minister finansów odniósł się też do budzącej duże kontrowersje kwestii wydatków poniesionych przed formalnym zakończeniem budowy. Kiedyś skarbówka twierdziła, że na takie wydatki ulga nie przysługuje (nawet jeśli dom był już użytkowany przez właściciela). Od 2023 r. urzędnicy zmieniają interpretacje na korzyść podatników i wskazują, że prawo budowlane nie wyklucza uznania za budynek obiektu, który nie został formalnie oddany do użytkowania. Tak minister finansów napisał w poprzednich objaśnieniach (wydanych w 2023 r.). W najnowszych czytamy zaś: „Przepisy ustawy o PIT bezwzględnie nie wymagają posiadania przez podatnika dokumentu potwierdzającego zgodę na użytkowanie budynku (decyzji/zawiadomienia o zakończeniu budowy skutkującego milczącą zgodą na jego użytkowanie). Dotyczy to zarówno budynków wieloletnich, jak i nowo wybudowanych”.

Minister podkreśla, że dla potrzeb ulgi wystarczy, aby budynek mieszkalny jednorodzinny faktycznie istniał, a także posiadał określone cechy, m.in. służył zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. „Potwierdzeniem jego istnienia może być zarówno wspomniana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, jak również dokument potwierdzający opłacenie podatku od nieruchomości dla tego typu budynków (np. decyzja wydana w tej sprawie)” – czytamy w objaśnieniach.

Czy to koniec wątpliwości? Nie, bo kwestią odliczania wydatków poniesionych przed formalnym zakończeniem budowy zajmie się Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów.