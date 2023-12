Przywóz zwierząt na teren UE będzie podlegał takim samym lub równoważnym standardom. Przywiezione z krajów trzecich psy i koty będą podlegały obowiązkowi rejestracji w basie UE w przeciągu 48 godzin od przekroczenia granicy UE.

Bardziej humanitarny transport zwierząt

Co roku 1,6 mld zwierząt transportowanych jest na terytorium UE i wywożonych z UE. Nowe przepisy mają na celu skrócenie czasu podróży i umożliwienie przerw na odpoczynek poza pojazdem podczas długich podróży, zwiększenie minimalnej udostępnianej zwierzętom przestrzeni i zakazanie transportu w ekstremalnych temperaturach. Zdaniem KE, przyniesie to korzyści nie tylko zwierzętom, ale także konsumentom i rolnikom, ponieważ dobrostan zwierząt przyczynia się do zrównoważenia systemów żywnościowych i pomaga przeciwdziałać zagrożeniom dla zdrowia publicznego.

Komisja Europejska planuje przede wszystkim skrócenie maksymalnego czasu transportu i zakaz transportu w temperaturach powyżej 30 stopni Celsjusza. W szczególności Komisja Europejska planuje:

Zwierzęta przeznaczone na ubój będzie można transportować do rzeźni maksymalnie przez 9 godzin.

Zwierzęta nieprzeznaczone do uboju powinny mieć możliwość dłuższego transportu. Najpóźniej po 21 godzinach zwierzęta należy rozładować i do 24 godziny transportu zapewnić im odpoczynek, wodę i karmę. Następnie zwierzęta można ponownie transportować przez kolejnych 21 godzin.

Komisja chciałaby zwiększyć obowiązkowy obszar minimalnych wymagań dla transportu różnych zwierząt podczas transportu.

Transport zwierząt ciężarnych powinien być zabroniony najpóźniej w momencie, gdy samica osiągnie 80 proc. okresu ciąży.

Nieodsadzone od matki młode zwierzęta, takie jak cielęta lub prosięta, powinny mieć możliwość transportu przez maksymalnie 18 godzin. Po 9 godzinach należy zrobić godzinną przerwę. Podczas tych przerw przewoźnicy powinni karmić zwierzęta mlekiem lub preparatem mlekozastępczym.

Zgodnie z propozycjami Komisji stare kury powinny być przewożone w pojeździe maksymalnie przez 10 godzin w temperaturze minimum 15 stopni Celsjusza.

Komisja Europejska nie proponuje na razie nowych przepisów dotyczących transportu statkiem.

Europa wolna od futer? Nie tak szybko

Szacuje się, że w UE działa około 1,000 aktywnych ferm zwierząt futerkowych zajmujących się hodowlą norek, lisów i jenotów, w których przebywa około 7,7 mln zwierząt. Obecnie w Unii nie hoduje się żadnych innych gatunków zwierząt w wyłącznym lub głównym celu produkcji futra. Nie ma w tej chwili szczegółowych przepisów UE dotyczących dobrostanu zwierząt, które obejmowałyby zwierzęta hodowane do celów produkcji futer. Zwierzęta na fermach zwierząt futerkowych są objęte przepisami UE dotyczącymi ochrony zwierząt hodowlanych.

Europejska inicjatywa obywatelska „Europa wolna od futer” wzywa do wprowadzenia w UE zakazu hodowli zwierząt futerkowych i sprzedaży produktów zawierających futro zwierzęce. KE zobowiązała się ocenić ten postulat w oparciu o opinie naukowe, które mają być zgromadzone do marca 2025 r. Z kolei do marca 2026 r. Komisja podejmie decyzję, czy zaproponować zakaz hodowli po upływie okresu przejściowego. Rozważy również, czy należy wprowadzić inne środki zapewniające dobrostan hodowlanych zwierząt futerkowych.