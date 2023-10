Chociaż PiS podkreślał, że nie zamierza wracać do „Piątki dla zwierząt”, Marta Korzeniak mówi, że Stowarzyszenie Otwarte Klatki wciąż ma nadzieję na powrót do rozmów. Wnioskować jednak można, że temat zakazu chowu i hodowli zwierząt na futro jest dla tej partii zamknięty, ponieważ w 2022 r. posłanka Zielonych Małgorzata Tracz złożyła projekt ustawy zakazującej hodowli zwierząt na futra (z wyłączeniem królików, z odszkodowaniami dla hodowców i pięcioletnim okresem przejściowym), ale projekt ten nie otrzymał nawet numeru druku. Marta Korzeniak zauważa, że gdyby PiS chciał zająć się problemem zakazu hodowli zwierząt na futro, to miał na to wystarczająco wiele czasu.

Potrzebne podwyższenie kar

Małgorzata Tracz za pośrednictwem portalu X zapowiedziała, że także w kolejnej kadencji złoży projekt ustawy zakazujący hodowli zwierząt na futra. Problemem jest jednak ogólny brak odpowiedniej ochrony prawnej zwierząt, niewystarczająca świadomość społeczna, kwestia egzekwowania kar, a zarazem kary zbyt niskie, które nie odstraszają od popełniania przestępstw.



Oto przykłady. 26 września w gminie Gietrzwałd 54-letni mężczyzna uderzał kota pięściami, co świadek zgłosił policji. Niestety, było już za późno, ponieważ gdy policjanci dotarli na miejsce, znaleźli martwe zwierzę przywiązane do gałęzi, z tułowiem i łapami związanymi sznurem, ze śladami po uderzeniach. Sąd Rejonowy w Olsztynie zdecydował o tymczasowym areszcie mężczyzny na okres 2 miesięcy. Za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. W sierpniu został natomiast zatrzymany 53-latek z gminy Lwówek Śląski, który powiesił na drzewie psa. Grozi mu do 3 lat więzienia.